Impacto visual do estande de SE surpreende na ‘Abav Expo 2024’

Sergipe levou para a Abav Expo 2024, considerado principal evento de turismo do Brasil, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF), um estande que impactou e surpreendeu positivamente milhares de visitantes. Mesclando modernidade, tecnologia e interatividade, o espaço apresentado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), e assinado pelo Instituto Banese, impressionou especialmente por expressar a sergipanidade dos inúmeros atrativos turísticos que envolvem as belezas naturais, as manifestações culturais e a gastronomia típica do estado. Durante os três dias do evento, de quinta-feira, 26, a sábado, 28, foram realizadas inúmeras reuniões com as principais operadoras de viagens do Brasil, além de rodada de capacitações sobre o destino Sergipe para dezenas de agentes de viagens.

A participação de Sergipe no maior evento de turismo da América Latina foi enaltecida tanto pelos agentes de viagens e demais profissionais do turismo, quanto pelo público em geral, que teve acesso à feira no último dia. O impacto visual do estande de 120 metros quadrados foi um dos pontos mais destacados, seguido da interatividade promovida pelas diversas ativações realizadas. “Ressalto, também, as inúmeras reuniões realizadas com as principais operadoras de viagens. Nesses encontros, foram plantadas sementes para negócios com Sergipe. Aliás, todo o nosso esforço aqui nesta feira foi para dar mais visibilidade ao estado, gerar mais conhecimento para os agentes de viagens e, obviamente, para aumentar o fluxo de turistas para o destino Sergipe”, explicou o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

O público recebeu as boas-vindas da equipe Setur e de integrantes do trade turístico de Sergipe, que ocuparam um grande balcão central circular de pinus e bancadas menores em letras garrafais e adesivadas de chita, que formavam o nome Sergipe. Nesses locais, os visitantes obtiveram material promocional, como sacolas, panfletos e cartões-postais. Em pontos estratégicos, imensos painéis de LED apresentaram imagens de eventos culturais e dos principais roteiros turísticos do estado. Ao lado de um deles, a Casa do Artesanato Sergipano mostrava várias peças tanto em cerâmica quanto em renda irlandesa.

Nas ativações, a colocação de tatuagens temporárias e a distribuição de pipoca e picolés foram um sucesso. Houve, ainda, degustação de licores e de comidas típicas, como castanha de caju, cocada e amendoim cozido, que é Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe e que surpreendeu muita gente pelo modo como é preparado e pelo sabor diferenciado. Também foram distribuídos produtos do grupo sergipano Maratá. Para essas ações, a Setur contou com o apoio das Prefeituras de Estância e Indiaroba, e também com o apoio logístico da Secretaria Especial de Representação de Sergipe (Serese) em Brasília.

Reuniões e capacitações

Na sala de reuniões e capacitações, decorada com painel que representava a renda irlandesa, os encontros de negócios foram com as operadoras Decolar, Cativa, CVC, Azul, Frt, ETS – Easy Travel Shop, EHTL, entre outras, além das companhias aéreas Latam e TAP Air Portugal. Também aconteceu uma reunião de negócios no estande da ViagensPromo. Vale destacar, ainda, que, pela primeira vez na gestão atual, a Setur promoveu capacitações para o público no próprio estande. Foram quatro turmas com capacidade para 14 participantes cada uma. Os treinamentos ocorreram em horários distintos para cada grupo, sendo às 14h, 15h, 16h e 17h.

O estudante de Turismo da Universidade de Brasília (UnB), Samuel de Oliveira Silva participou da primeira capacitação do dia. Samuel que está ingressando no sétimo período do curso, falou com entusiasmo da felicidade de visitar a Abav pela primeira vez. Encantado com o estande de Sergipe, ele comentou que o que mais o atraiu e o impressionou foram as belezas naturais do estado ressaltadas em diversas partes do estande, como as praias, pois sonha ter mais contato com o turismo de natureza.

Por isso, durante a capacitação, Samuel se identificou com o conteúdo explanado pelo coordenador de Comunicação e Marketing da Setur, Allan Alberto Oliveira, que destacou as praias sergipanas, entre outros roteiros. “Achei a capacitação muito boa. Aprendi muito, conheci muita coisa do estado que eu não conhecia. Achei as praias muito bonitas. E tem a Orla Pôr do Sol, que achei maravilhosa, e o cânion de Xingó [em Canindé do São Francisco]. Foi uma experiência incrível”, assegurou.

Antes de participar da capacitação, Marília Silva, da agência de viagens Facitur Turismo, de Brasília, elogiou o estande de Sergipe. Comentou que foi um dos mais bem-decorados da Abav, que se destacou por apresentar, de fato, o destino para os visitantes. “O estande está muito bonito, harmonioso. Achei sensacional! Se isso que estou vendo aqui é o que representa Sergipe, o estado de vocês é muito bom de verdade”, opinou. A jovem participou da turma das 16h e destacou a importância de aprender mais sobre o destino Sergipe, já que é uma profissional da área. “É importante ficar por dentro e, assim, ‘vender’ mais e melhor o destino. Inclusive, tenho muita vontade de conhecer Sergipe”, complementou.

A dona de casa, Maria Auxiliadora Ferreira de Souza, também não escondeu o encantamento pelo estande de Sergipe. Nascida em Manaus, mas residente em Brasília, ela estava acompanhada da filha, Vládia Aline Ferreira Souza, servidora pública no estado do Tocantins e que também se cadastrou para participar da capacitação no horário das 17h. “Achei o estande tão lindo, cheio de variedades. Os painéis são maravilhosos, a exposição do artesanato, os brindes que são distribuídos. Aqui foi o estande onde mais ofereceram presentes”, constatou Dona Auxiliadora, revelando, em seguida, a vontade de conhecer Sergipe em breve.

Foto: Julio Dutra/Serese