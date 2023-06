‘Imperador Dom Pedro II’ visita a Vila do Forró e o Arraiá do Povo

Interpretado por ator de Neópolis, personagem chamou a atenção para a divulgação da Rota do Imperador

Inspirado no Imperador Dom Pedro II, o ator e historiador Luiz Dantas Monteiro esteve na Vila do Forró e no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, na noite de quarta-feira, 7. Trajando vestimentas que remetem à figura do rei, a exemplo do manto imperial e da coroa, o artista de Neópolis, município no Baixo São Francisco, visitou o espaço destinado aos festejos juninos, surpreendendo o público. A performance inusitada teve como objetivo divulgar a Rota do Imperador.

‘Dom Pedro II’ chamou a atenção devido à imponência e ao estilo incorporado, oportunizando, assim, divulgar esse produto turístico que tem o Rio São Francisco como cenário. “Além de estar aqui divulgando a Rota do Imperador, observo que o Arraiá do Povo é o coração de Sergipe. Parabenizo o governador Fábio Mitidieri por essa brilhante iniciativa. Afinal, são 30 dias de forró que estão sendo abraçados por todos, sergipanos e turistas. E, é claro, o imperador não poderia ficar de fora. Tinha que conferir de perto”, destacou o ator.

Vale ressaltar que a Rota do Imperador se enquadra no turismo de experiência, possibilitando reviver a passagem do imperador por terras sergipanas. É um roteiro inovador que está há quatro anos no mercado, na prateleira do turismo de Sergipe e de Alagoas. De maneira lúdica, consiste num passeio a bordo de um catamarã com capacidade para 120 pessoas, proporcionando a elas reviverem a expedição histórica realizada por Dom Pedro II em meados de 1859.

O roteiro tem duas fases: city tour e translado de catamarã que passa pelas cidades de Santana do São Francisco e Neópolis, ambas em Sergipe, e se encerra em Penedo, no estado de Alagoas. Durante o todo o passeio, que dura cerca de cinco horas, os turistas entram no clima com as brincadeiras e as informações de caráter histórico apresentadas por Luiz Monteiro, intérprete de Dom Pedro II.

Foto assessoria

Por Laudicéia Fernandes Alves