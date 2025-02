Inauguração da Casa de Cultura e Arte Onça acontece nesta sexta-feira, em Aracaju

Um novo ponto de encontro para a Cena Cultural de Aracaju.Na sexta-feira, 14 de fevereiro, às 21h, Aracaju ganha um espaço inovador para celebrar a música, a arte e a cultura! A Casa de Cultura e Arte Onça abre suas portas no Bairro São José (Rua Dom José Thomáz, 555), trazendo uma proposta vibrante e acolhedora para artistas e público.

Idealizada por dois artistas aracajuanos, a Onça nasce da vontade de criar um ambiente onde todas as expressões artísticas tenham espaço – da música à arte visual, passando por performances e experiências sensoriais. E para completar, a gastronomia será um show à parte, com a curadoria especial do Restaurante Acerola, comandado pelo chef Renê Silva.

UMA NOITE DE MÚSICA E DIVERSIDADE SONORA!

A inauguração será marcada por uma programação diversa, que passeia por ritmos e estilos:

Forró pé de serra com João Falcão, acompanhado de zabumba, triângulo e violão.

DJ sets de Afromusa, Gabi Neguin, Lirou e Jayana, trazendo brasilidades, latinidades, pagodão e outros ritmos emergentes para a pista.

Pocket show de Pardal, grande nome do rap sergipano, com letras que falam de negritude e axé.

Apresentação de Jayana, interpretando versões especiais de clássicos da música brasileira e latina.

Além da programação musical, a Onça será um espaço de encontros, experimentações e boas conversas, sempre acompanhado de bons drinks, cerveja gelada e pratos inovadores.

SERVIÇO:

Data: 14 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 21h

Local: Casa de Cultura e Arte Onça – Rua Dom José Thomáz, 555, Bairro São José, Aracaju-SE.

Texto e foto assessoria