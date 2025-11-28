Inauguração da sede da Associação Dialogay de Sergipe, dia 1º de dezembro

No dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, a Associação Dialogay realizará a inauguração de sua sede própria, localizada na Avenida Mamede Paes Mendonça, nº 903, no Centro de Aracaju.

A celebração deste dia especial contará com a presença de Luiz Mott, antropólogo, historiador e um dos principais ativistas LGBTQIAPN+ do Brasil, fundador do Grupo Gay da Bahia e co-fundador do grupo Dialogay.

A celebração deste dia especial será na sede do Dialogay, às 14h, e vai contar com a apresentação da Banda Marcial do Corpo de Bombeiros, homenagens, shows musicais e apresentações de drag queens.

Vice-presidente do Dialogay, fundador desta luta em Sergipe, e militante para além fronteiras do estado, Welington Andrade explica a importância da conquista da sede do Dialogay Sergipe.

“Deus me iluminou para eu receber esse dinheiro e comprar a sede do Dialogay, que vai ficar para as próximas direções da nossa associação, um espaço para que as próximas gerações possam se unir e lutar pelos direitos LGBTQIAPN+. Queremos ver lésbicas, mulheres trans, gays ocupando essas cadeiras políticas. Chega de discriminação, chega de hipocrisia, vamos combater a LGBTfobia, fortalecer os canais de denúncia, porque nós merecemos o direito a viver sem violência e sem preconceitos que nos excluem”, afirmou Welington Andrade.

Atento ao futuro, Welington Andrade destacou a necessidade de também fazer um resgate histórico desta luta em Sergipe. “O Dialogay tem uma história muito bonita, somos o 2º grupo gay criado no Brasil, são 40 anos de luta. O nosso nome, inclusive, foi elogiado pelo cantor Renato Russo, porque remete ao diálogo para fazer vencer o preconceito e alcançar o entendimento de que todas as pessoas, independentemente de sua orientação sexual, têm direito a serem respeitadas e viverem sem violência”, explicou Welington Andrade.

Diretor da CUT-SE e presidente da Associação Dialogay, Paulo Lira, destacou a importância da garantia de políticas públicas para pessoas LGBTQIAPN+ idosas.

“Enquanto o Brasil continuar a ser o país que mais mata LGBTs no mundo, na média de uma morte a cada 16h, nós não podemos parar a nossa luta. Não estamos lutando por privilégios, mas por direitos iguais”, declarou Luiz Mott.

Texto Iracema Corso