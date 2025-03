INCÊNDIO ATINGE APARTAMENTO NA RUA LOURIVAL CHAGAS, NO BAIRRO GRAGERU, EM ARACAJU; NINGUÉM FICOU FERIDO

Um incêndio atingiu um apartamento localizado na Rua Lourival Chagas, no Bairro Grageru, em Aracaju na tarde desta quinta-feira (06). Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e chegando ao local evitou que o fogo se alastrasse para outros apartamentos.

Moradores do edifício deixaram o local até que incêndio fosse controlado. As equipes do CBM finalizaram o rescaldo.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, e as autoridades devem realizar uma perícia no local para determinar a origem das chamas.

Foto redes sociais