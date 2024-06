Incêndio atinge bar abandonado na Orla da Atalaia, em Aracaju

Um incêndio atingiu um bar abandonado na tarde deste sábado na Orla da Atalaia, em Aracaju. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (29).

Segundo o CBM, o local chegou a funcionar como um restaurante e no momento fechado. O proprietário do restaurante e relatou que o local não funciona há cerca de um ano.

Os bombeiros combateram as chamas e apagaram o fogo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, não é possível apontar a causa do incêndio no momento, uma perícia deverá ser feita.

Foto redes sociais