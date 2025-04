Incêndio atinge casa de um condomínio localizado no Bairro Robalo, na Zona de Expansão de Aracaju

O Corpo de Bombeiros Militar registrou um incêndio em uma casa de um condomínio localizado no Bairro Robalo, na Zona de Expansão de Aracaju na manhã desta quarta-feira (09).

O CBM informou que o fogo teve início no quarto e em seguida se espalhou pela residência e as equipes conseguiram controlar as chamas.

Os agentes estão fazendo o trabalho de rescaldo.

O Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi acionado, atendeu três moradores, o casal e um filho, que estavam na casa, inalaram fumaça e foram encaminhados ao hospital.

Uma equipe da Defesa Civil também foi acionada para avaliar a estrutura da redidência. O local foi preventivamente interditado.

Foto CBM