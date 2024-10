Incêndio atinge galpão onde funcionava uma reforma de estofados

Um incêndio atingiu na noite deste domingo (20), um galpão na Avenida Euclides Figueiredo, no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

O incêndio atingiu e destruiu o galpão onde funcionava uma loja de reforma de estofados e bancos de carro. As informações são de que o fogo se alastrou rapidamente por toda edificação provocando destruição total.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas durante e noite para conter as chamas no local e no inicio da manhã desta segunda-feira (21) o CBM retornou e está fazendo o rescaldo para combater focos de chamas que surgiram na madrugada.

Não há informações sobre o que teria provocado o incêndio e nem registro de vitimas.

Foto redes sociais