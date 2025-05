Incêndio atinge Hospital do Coração em Aracaju; ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu na neste domingo (13), o Hospital do Coração, localizado no Bairro São José, em Aracaju.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que as chamas foram controladas e ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Administrada pela Rede Primavera de Saúde, a unidade divulgou uma nota e informou que o fogo atingiu um leito que estava desocupado no momento da ocorrência.

A nota diz ainda que, por precaução, todos os 17 pacientes internados no local foram transferidos para outra unidade hospitalar do mesmo grupo. “Não houve disseminação do fogo ou risco à integridade dos pacientes e colaboradores da unidade. Os protocolos de segurança foram seguidos e que a unidade possui todos os atestados e licenças necessárias para o funcionamento”

As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Foto CBM