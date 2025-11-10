INCÊNDIO ATINGE RESIDÊNCIA E LOJA DE MÓVEIS NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, NO BAIRRO SANTOS DUMONT, EM ARACAJU

Um incêndio atingiu um imóvel localizado na Rua São Francisco de Assis, no bairro Santos Dumont, em Aracaju, neste domingo (09).
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência e informou que o fogo começou no primeiro andar de um prédio, onde funciona uma loja de móveis no térreo.
O local foi isolado, e os bombeiros iniciaram o combate às chamas. Após a ação do CBM, o fogo foi controlado, evitando que se propagasse para os andares superiores e para residências vizinhas.
Ainda segundo o CBM, uma jovem que estava dormindo na residência quando o fogo começou, conseguiu sair do imóvel antes da chegada das equipes. Ela inalou fumaça e foi atendida pelos bombeiros e, em seguida, encaminhada para um hospital.
As causas do incêndio ainda serão apuradas.
