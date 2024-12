Incêndio de grande proporções atinge distribuidora de materiais industriais e segurança em Aracaju

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta sexta-feira (27), uma distribuidora de equipamentos e materiais para manutenção industrial e segurança (EPI’s), no fundo do Mix Mateus e do GBarbosa, no Bairro José Conrado de Araújo, em Aracaju.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) informou que incêndio começou no horário do almoço, quando não havia ninguém na empresa.

Ainda segundo o CBM. apesar das explosões registradas no local, ninguém ficou ferido na ocorrência. “A Defesa Civil está aqui em conjunto com a gente, trabalhando para tentar retirar as pessoas das suas residências por precaução e por prevenção também. Algumas até resistem, mas nós estamos mostrando a importância de se retirarem por conta até da própria saúde e a fumaça que, inalada, ela pode ser prejudicial”, disse a TC/BM Carla Cristina.

As chamas consumiram um veículo que estava estacionado nas proximidades do estabelecimento. O fogo também atingiu uma residência e um galpão vizinho ao foco do incêndio.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Militar também estão no local.

