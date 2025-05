Um incêndio atingiu uma oficina automotiva por volta das 5 horas desta terça-feira (06), na Avenida Santa Gleide, em Aracaju.

As informações são de que uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionada e no local, comprovou que o fogo teria começado em um dos veículos e se propagou para outros três carros.

Os bombeiros agiram rápido, debelaram as chamas e fizeram o rescaldo.

Ninguém ficou ferido sendo registrado apenas danos materiais.

