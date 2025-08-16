“Incluir Praiaju” é lançado na Praia da Cinelândia e oferece banho assistido para PCDs

A Praia da Cinelândia, na Orla da Atalaia, foi o cenário escolhido para a realização do banho assistido para pessoas com deficiência (PcDs), na manhã desta sexta-feira, 15. A iniciativa chama-se “Incluir Praiaju” e será realizada toda sexta-feira, das 8h30 às 12h, com a proposta de atender aracajuanos e turistas. Nesta primeira ação, 20 PCDs participaram da atividade que é promovida pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), em parceria com o Projeto Estrelas do Mar.

Lançado oficialmente nesta sexta, o projeto havia sido ofertado no mês de março, dentro da programação do aniversário de 170 anos da capital. Em razão do sucesso, a ação retorna de forma permanente com a inclusão de atividades esportivas. “Sol, praia e diversão. Tudo isso foi possível em uma única manhã. Estamos felizes em oportunizar as atividades do banho assistido mais uma vez para a população, agora buscando ampliar as ações para os turistas que visitam nossa cidade. Vai ter alegria toda sexta-feira na praia da Cinelândia”, disse entusiasmada a coordenadora do projeto da Setur, Talita Raquel.

Cássio Alexandre, de 13 anos, participou do banho assistido e esbanjou alegria com a atividade no litoral de Aracaju. Ele faz parte do projeto Estrelas do Mar há dois anos e o pai comemorou a oportunidade do filho ter acesso à praia em outro dia da semana. “A semana toda ele espera pelo banho assistido, uma atividade que traz paz e conforto diante da paralisia que o acometeu aos 10 anos. Agradeço aos envolvidos pela disponibilidade, pois a felicidade dele é de toda família também”, comentou Jadilson Celestino, pai do adolescente.

Bruno Viana é voluntário do projeto Estrelas do Mar há 10 anos e também colaborou com as atividades do novo projeto social e esportivo em Aracaju. “Minha missão é facilitar aos assistidos o acesso à praia para eles surfarem e realizarem atividades lúdicas na areia, portanto, a partir de hoje já me candidatei a fazer um trabalho voluntário por aqui também, pois na verdade entendo que a gente também é assistido por eles, já que todas as vezes saio mais leve e com energia para viver”, pontuou.

Como forma de atrair os turistas, a Setur vai espalhar cartazes com QR Codes nos hotéis da cidade para que os visitantes com deficiência possam se inscrever e participar da ação. “O nosso papel dentro da Secretaria do Turismo é mostrar para o turista que aqui ele pode ter essa prática do banho assistido na praia. É o turismo acessível dentro da nossa cidade”, informou explicou Eline Costa, diretora de Planejamento Turístico da Setur Aracaju.

O projeto “Incluir Praiaju” também tem o apoio da Universidade Tiradentes (Unit) e das secretarias municipais da Família e da Assistência Social (Semfas) e da Juventude e do Esporte (Sejesp).

Presente na Praia da Cinelândia, o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, conversou com os pais dos assistidos e também ficou contagiado com a alegria que foi espalhada pela Orla da Atalaia. “Esse projeto é uma somação de esforços de três secretarias municipais, da Unit e de um projeto semelhante chamado Estrelas do Mar. A partir de agora, o Incluir Praiaju é mais uma opção para os aracajuanos e turistas toda sexta-feira”, informou.

A Sejesp disponibiliza 11 cadeiras de rodas anfíbia que permitem acessar ao mar, além de sete servidores, dois contêineres e três tendas infláveis. “A gente oferece toda parte logística para dar suporte aos assistidos, pois entendemos que se trata de uma importante ação social que queremos dar visibilidade e acesso às pessoas com deficiência”, completou.

Família e Assistência

Vinte assistidos, acompanhantes e profissionais do Centro de Referência Especializado para Pessoas com Deficiência (Centro-DIA), também participaram do Projeto “Incluir Praiaju”. Eles tiveram a oportunidade de tomar banho de mar e participaram de atividades recreativas. Além de utilizar cadeiras anfíbias que possibilitam a entrada inclusiva no mar, aproveitando ainda mais o dia de sol com diversão.

Há mais de 20 anos sem frequentar a praia, o assistido Jailton Teles da Conceição conta que este dia ficará marcado por muito tempo e já espera o próximo dia de voltar ao mar. “Estar aqui depois de tanto tempo é maravilhoso. Aqui, na beira da praia, olhando para esse mar, fico lembrando como tinha sido da última vez que vim, é uma sensação diferente de tudo, o vento batendo no rosto o barulho do mar, dá mais força para seguirmos nas batalhas do dia a dia. Só tenho a agradecer ao pessoal do Centro-DIA por todas os passeios e atividades”, disse Jailton.

Para a educadora social do Centro-DIA, Maria Betânia Cardoso, estas são oportunidades para os assistidos viverem uma experiência fora da rotina. Além disso, muitos não possuem condição, devido à falta de mobilidade.

“Nos sentimos honrados sempre quando somos convidados a participar de projetos tão importantes. Proporcionar um dia desse para eles, é um dia que vai ficar na memória. Praia inclusiva, praia acessível, com promoção de práticas educativas, uma maravilha, com instrumentos necessários para facilitar essa acessibilidade. Então, a tudo isso, nós agradecemos e ficamos muito felizes em poder proporcionar”, expressou Maria Betânia.

Texto e foto AAN