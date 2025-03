Inclusão e talento: importância da diversidade no mercado de trabalho

No Dia Internacional da Síndrome de Down, comemorado em 21 de março, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac reforça seu compromisso com a inclusão e a valorização de talentos. Entre os exemplos de sucesso dentro da instituição, destaca-se Júlia Carvalho, assistente executiva que há um ano integra a equipe da Fecomércio, desempenhando suas funções com excelência e demonstrando como a diversidade fortalece o ambiente corporativo.

Com alto grau de organização, atenção aos detalhes e habilidades interpessoais marcantes, Júlia tem se destacado em sua função, agregando ao time da Fecomércio um olhar diferenciado e um exemplo vivo de dedicação e competência. Seu trabalho não apenas comprova a capacidade das pessoas com Síndrome de Down no mercado, mas também evidencia a importância de proporcionar oportunidades justas para que talentos sejam reconhecidos e desenvolvidos. Júlia destaca sua atividade no ambiente corporativo com alegria.

“O ambiente de trabalho é muito legal, porque trabalho com amigos que me tratam bem, respeitam minhas diferenças e reconhecem as qualidades. Este é o melhor local em que trabalhei, que me deixa feliz e realizada. As pessoas aqui são motivadoras para que possa desempenhar minhas atividades com ânimo e eficiência, o que me faz muito feliz”, disse Júlia.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, a inclusão não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas uma estratégia essencial para fortalecer o ambiente de trabalho e a sociedade como um todo.

“Na Fecomércio, acreditamos que a diversidade é um dos pilares do desenvolvimento organizacional. A trajetória de Júlia é a prova de que, quando oferecemos oportunidades, permitimos que talentos brilhem e contribuam de forma significativa para o crescimento das empresas. Como entidade inclusiva, nosso papel é garantir que cada indivíduo tenha a chance de mostrar seu potencial e transformar o ambiente ao seu redor”, destaca o presidente.

A história de Júlia reflete a necessidade de ampliar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de empregabilidade dessa parcela da população ainda é baixa, muitas vezes devido à falta de oportunidades e ao desconhecimento sobre suas capacidades.

Empresas que adotam políticas inclusivas não apenas cumprem um papel social, mas também ganham em inovação, engajamento e produtividade. Júlia Carvalho é um exemplo concreto de que, quando o talento encontra espaço, os resultados são positivos para todos. Assim, a Fecomércio reforça seu compromisso com a inclusão e convida outras empresas a seguirem o mesmo caminho: apostar na diversidade é apostar no futuro.

