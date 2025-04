Inclusão: Senac e IPAESE assinam convênio que amplia acesso à formação profissional

As turmas de Informática Básica e Técnicas de Barbearia para a comunidade surda de Sergipe serão lançadas pelo Programa Senac de Gratuidade

Em um passo significativo para a inclusão social, o Senac Sergipe e o Instituto de Pesquisa e Apoio à Educação de Surdos do Estado de Sergipe (IPAESE), escola referência no atendimento educacional bilíngue para surdos, oficializaram uma parceria no dia 24 de abril, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras), focada na oferta de cursos profissionalizantes gratuitos, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). A iniciativa busca ampliar as oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho para pessoas surdas em Sergipe.

O convênio, assinado pelo presidente do Sistema Fecomércio Sergipe, Marcos Andrade, e pelas representantes do IPAESE, Alana Chagas e Dayse Xavier de Santana, marca um momento histórico para as duas instituições.

“Estamos comprometidos em levar profissionalização a este instituto exemplar. A demanda do IPAESE é a nossa obrigação. O Senac tem se dedicado a uma administração mais humanitária e inclusiva”, enfatizou Marcos Andrade, presidente do Sistema Comércio de Sergipe.

A diretora institucional do IPAESE, Dayse Santana, ressaltou a relevância do acordo. “Nossa instituição, com 25 anos de história, é a única bilíngue em Sergipe e no Nordeste. Este convênio é crucial para ampliar nossas ofertas educacionais, beneficiando toda a comunidade surda do estado. Oferecemos desde a educação infantil até o ensino médio, com pré-vestibular e a partir de agora, cursos profissionalizantes do Senac. Para nós, esse convênio é de suma importância, tanto para nossa instituição, mas principalmente para toda a comunidade surda do estado de Sergipe”.

Nilson Lima, diretor regional do Senac Sergipe, reafirmou o compromisso da instituição com a educação inclusiva. “Esta parceria faz parte de nossa missão de oferecer educação profissionalizante a toda a sociedade, incluindo todos os segmentos. Esperamos que seja a primeira de muitas iniciativas”, pontuou.

A vice-presidente do Ipaese, Alana Chagas, foi a primeira aluna jovem aprendiz surda do Senac Sergipe, aos 16 anos de idade. “Para mim foi uma experiência muito enriquecedora. Consegui minha formação no curso Letras Libras graças ao Senac. Essa parceria vai quebrar muitas barreiras que nós surdos enfrentamos diariamente. Estou muito feliz”, expressou-se por meio do intérprete de Libras do Senac, Lucas da Paz.

“Iniciaremos a parceria com os cursos de informática básica e de técnicas de barbearia. Mas sabemos que muitos outros virão pelo potencial dos nossos alunos. Estou muito feliz com essa oportunidade”, ressaltou Jéssica de Oliveira Paz, auxiliar de coordenação do Ipaese.

Participaram do ato de celebração do convênio, o conselheiro da Fecomércio Sergipe, Rafael de Jesus, secretário municipal de Indústria, Comércio e Trabalho (SMIC) de Tobias Barreto e a assessora de Inovação Educacional do Senac Sergipe, Cristiane Tavares.

Senac SE