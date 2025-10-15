E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 15 de outubro de 2025
Inclusão que dribla barreiras: Arthurzinho encanta na Arena Bola House

A alegria de Arthurzinho ao correr atrás da bola contagia quem está por perto. O pequeno, que tem Síndrome de Down, acaba de dar seus primeiros passos em uma nova jornada esportiva — e de inclusão — na Arena Bola House, localizada na Avenida Orlando Tavares Macedo, 1345, no bairro Aruana, em Aracaju.

Mais do que um espaço para treinos, a Arena tem se tornado um ambiente acolhedor, onde cada criança é incentivada a participar, aprender e se desenvolver de acordo com suas possibilidades. O que se vê em campo é muito mais que futebol: é convivência, respeito e amor ao esporte.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Arthur aparece sorridente, chutando a bola com entusiasmo, acompanhado de professores e colegas. A empolgação é nítida. A mãe, Laura Maynart, fez questão de registrar o momento:  “Ambiente acolhedor, dedicação, inclusão. Uma história linda a ser construída nessa nova jornada do nosso campeão na Arena Bola House”, escreveu, emocionada.

Para a equipe da Arena, o projeto vai além da prática esportiva. A proposta é promover o desenvolvimento físico e social de todas as crianças, com ou sem deficiência, mostrando que o futebol é um campo aberto à diversidade.

A história de Arthurzinho é um lembrete inspirador de que o verdadeiro espírito esportivo está na superação e na empatia. Na Arena Bola House, a bola rola para todos — e cada gol é uma vitória coletiva em nome da inclusão.

Fonte e foto: Daniel Villas-Bôas

