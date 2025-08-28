INDICADORES DE SEGURANÇA CONTRIBUEM PARA A ELEVAÇÃO DE SERGIPE EM DESEMPENHO DE COMPETITIVIDADE

Como resultado dos investimentos feitos pelo Governo do Estado na área de segurança pública, Sergipe foi elevado ao patamar do segundo estado do Brasil que mais cresceu no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O posto leva em consideração indicadores relativos à incidência de crimes contra a vida – a exemplo dos homicídios dolosos e feminicídios que, inclusive, Sergipe é listado como o segundo estado com a menor taxa dos crimes cometidos em razão do gênero feminino e de violência doméstica contra a mulher. Atualmente, Sergipe é o 7º melhor estado no quesito segurança pública no Brasil. Em relação a 2024, o estado subiu 11 posições.

O secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, destacou que esta é mais uma conquista que ratifica a efetividade das ações que estão sendo implementadas pelas polícias Civil, Militar e Científica no enfrentamento ao crime em todo o território sergipano. “Saímos de uma taxa de homicídios superior a 57,64 mortes por 100 mil habitantes, em 2016 e, quase dez anos depois, temos uma taxa de 15,9 mortes por 100 mil habitantes, alcançando, em 2024, uma meta que era proposta pelo Governo Federal para o ano de 2030”, detalhou.

Conforme o gestor, a queda na incidência de homicídios, indicador fundamental para atestar a garantia de segurança em um estado, é fruto de investimentos em concursos e equipamentos, estratégia e inteligência policial, investigações e operações. “Hoje, o cidadão sergipano vê a presença da polícia nas ruas, vê as delegacias funcionando e vê a nossa perícia agindo rapidamente para identificar a autoria dos crimes. Tudo isso contribui para prendermos os criminosos com provas robustas que incidem na condenação, evitando assim que novos crimes venham a ocorrer em nosso estado”, reiterou.

Sobre a pesquisa

O Ranking de Competitividade dos Estados, criado em 2011, chegou à 14ª edição em 2025. Ele analisa 100 indicadores, distribuídos em 10 pilares temáticos: infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública, educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, sustentabilidade ambiental, potencial de mercado e inovação.

O CLP é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e formar líderes públicos capazes de enfrentar os principais desafios do país. Por meio do ranking, o CLP avalia a administração pública, diagnostica prioridades e promove boas práticas entre os governos estaduais.

A iniciativa também auxilia o cidadão a compreender os desafios de seu estado, incentivando escolhas mais conscientes na política. Ao mesmo tempo, fornece aos gestores públicos uma ferramenta de planejamento que ajuda a alinhar as prioridades de governo às necessidades reais da população.

Foto: Ascom SSP/SE