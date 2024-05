Coluna semanal abordando temas relacionados ao setor do turismo.

Por Hugo Julião*

Indústria global do turismo deve atingir R$ 63 bilhões em 2032

De acordo com a pesquisa de mercado mais recente realizada pela empresa Custom Market Insights, espera-se que o mercado global de turismo registre, nos próximos anos, uma taxa média de crescimento anualizado de 3,7%. Com isso, a expectativa é que até 2032 o setor atinja, mundialmente, a cifra 12,3 bilhões de dólares (em torno de 63 bilhões de reais no câmbio atual). A que se considerar que este mercado é muito sensível a condições econômicas, acontecimentos geopolíticos e crises de saúde pública, dentre outros fatores imprevisíveis, que podem alterar esse resultado.

O mercado de turismo engloba uma ampla gama de serviços, incluindo transporte, hospedagem e entretenimento. Grandes players como Expedia, Airbnb e importantes cadeias de hotéis exercem uma influência significativa neste mercado. Além disso, tendências como viagens sustentáveis, transformação digital e experiências locais estão definindo a direção do setor. É importante destacar que, no momento atual, os avanços tecnológicos e as considerações ambientais desempenham, em todos os segmentos, um papel crucial no desenvolvimento das economias globais.

Aracaju será sede do Torneio Mundial de Beach Tennis em agosto

Aracaju será novamente o palco de um importante evento esportivo internacional: o Torneio Mundial de Beach Tennis. O evento ocorrerá de 14 a 18 de agosto. Na sexta-feira (10), o prefeito Edvaldo Nogueira confirmou o apoio da prefeitura após uma reunião com os organizadores da competição. Ele expressou o desejo de que o torneio se torne uma parte permanente do calendário anual de eventos da cidade, juntamente com outras competições esportivas realizadas localmente. Com a expectativa de mais de 800 inscritos, a cidade receberá atletas de todo o mundo para a competição.

Jonas Figueiredo, sócio do BT100 Aracaju Beach Tennis, destacou a importância do apoio da Prefeitura, do Governo do Estado e de várias entidades para a realização do evento, visando aumentar a visibilidade do esporte na cidade. Segundo ele, o objetivo é consolidar Aracaju como uma sede permanente para que a etapa do torneio ocorra todos os anos. O torneio conta com o apoio da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), da Federação Sergipana de Tênis (FST) e da ITF Beach Tennis. A competição oferece um total de 10 mil dólares em premiações.

Abav Expo 2024 continua em Brasília, mas muda local e data

A 51ª edição da Abav Expo, promovida pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav Nacional), está programada para acontecer de 26 a 28 de setembro de 2024 no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília. A mudança do local, que originalmente seria no Estádio Mané Garrincha, veio acompanhada da alteração na data, que estava agendada para os dias 25 a 27 do mesmo mês. A decisão foi tomada em função das deficiências da estrutura do estádio e em concordância com a Setur-DF.

A feira ocupará os pisos 1, 3 e 4, numa área total de 33.525m², do CICB, considerado o maior e mais completo espaço para grandes eventos da América do Sul. Há apenas 15 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília, outro conforto que o local oferece é o CICB Hospitality. Trata-se de um centro de hospedagem que funciona exclusivamente para atender os participantes e convidados dos eventos.

Gramado teme ‘nova pandemia’ para o turismo local

Gramado, situada na Serra Gaúcha, enfrenta dois grandes desafios após as recentes enchentes que obrigaram moradores a evacuar suas casas. O primeiro desafio é a reconstrução das áreas afetadas por deslizamentos, que deixaram muitos desabrigados; o segundo é que a cidade precisa revitalizar o turismo, que é a principal fonte de renda do município. A prefeitura estima que serão necessários cerca de R$ 40 milhões para recuperar as perdas de infraestrutura.

O prefeito Nestor Tissot relata que a dificuldade enfrentada no papel de gestor é imensa, especialmente em uma cidade que atrai a atenção de todo o Brasil, tendo o turismo como atividade principal. “Nossa área central, onde ocorre o turismo, não sofreu nenhum problema. Está bonita e florida. No entanto, tivemos que cancelar eventos, e precisaremos avaliar como resolveremos isso adiante”, afirmou ao jornal O Globo. Ele acrescenta: “O impacto é bastante grande. Neste mês de maio vamos sofrer muito, algo muito parecido com a pandemia no aspecto econômico. Estamos voltando para o mesmo período, mas por outro problema”.

Turismo da Suíça tem novo logotipo após 30 anos

O novo logotipo “Switzerland”, exclusivamente em inglês, substitui a letra “T” por uma cruz suíça, representando a autenticidade e o otimismo do destino. A cruz simbólica foi estilizada em cinco tons monocromáticos que oscilam entre as cores vermelho e rosa, refletindo modernidade, diversidade e autonomia. A transição completa para a nova identidade visual deve demorar alguns meses e vai ser implementado em todo o mundo, envolvendo mídias digitais e off-line.

Barco Show Aracaju

A segunda edição do Barco Show Aracaju Festival será realizada nos dias 18 e 19 de maio na Orla Pôr do Sol. O evento, que teve grande sucesso no ano passado, mudou de local para expandir e melhor atender ao desenvolvimento do setor náutico. A feira oferecerá várias opções para compra ou troca de embarcações, além de uma ampla gama de produtos relacionados ao segmento náutico. Espera-se que mais de 3.000 pessoas participem, tendo a oportunidade de realizar testes drive e explorar as novidades do mercado. Serão dois dias de intensa atividade e entretenimento marítimo.

Ouro Preto será a capital do cinema em junho

A cidade histórica de Ouro Preto, antiga capital de Minas Gerais e um dos destinos mais populares para turistas do Brasil e do exterior, receberá a 19ª edição da CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, de 19 a 24 de junho. Reconhecido como o único evento a tratar o cinema como patrimônio e a destacar temas de preservação, história e educação, o festival apresenta uma programação diversificada que abrange todas as formas de arte.

Durante seis dias de evento, o público terá oportunidade de vivenciar um conteúdo inédito, descobrir novas tendências, assistir aos filmes, curtir atrações artísticas, trocar experiências com importantes nomes da cena cultural, do audiovisual, da preservação e da educação, participar do programa de formação e debates temáticos de forma gratuita. Toda essa programação é oferecida gratuitamente para um público estimado em mais de 20 mil pessoas e ocorre nos espaços da histórica Ouro Preto, incluindo a Praça Tiradentes e o Centro de Artes e Convenções.

Feira de negócios do setor de eventos cresce 25% em 2024

A EBS (Evento Business Show), uma feira de negócios focada na indústria de eventos corporativos, incentivos e treinamentos no Brasil, acontecerá nos dias 5 e 6 de junho no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Este ano, a feira registrou um aumento de 25% no número de expositores comparado ao ano anterior, e todos os espaços disponíveis para exposição foram completamente comercializados. Mais de 80 marcas serão apresentadas em 78 estandes, exibindo uma ampla gama de produtos, serviços e tecnologias para promover o avanço do setor no Brasil.

Nesta edição, haverá o EBS Lab Experience, que oferece aos participantes uma imersão completa nas tecnologias e soluções mais recentes do mercado. Esta iniciativa proporcionará uma chance exclusiva para os participantes experimentarem as inovações e tendências do segmento. O Speed Meeting EBS, que promove reuniões rápidas de 4 minutos entre expositores e compradores, está de volta. Também será realizada 9ª edição do Congresso MICE Brasil, que será gratuito e reunirá especialistas e líderes do setor que vão compartilhar experiências, casos de sucesso e discutir desafios, tendências e oportunidades. MICE é uma sigla internacional usada para o setor de eventos.

Empresas aéreas internacionais ampliam operações no Brasil

O interesse global no Brasil tem crescido significativamente, evidenciado pelo aumento de operações de companhias aéreas internacionais no país. Em 2021, importantes empresas do setor aéreo, incluindo Emirates, British Airways, TAP, American Airlines e Air France, anunciaram novas rotas que ligam o Brasil a diversos destinos internacionais. Além disso, empresas aéreas de menor escala, especializadas na América do Sul, estão expandindo seus voos para o país. É importante lembrar que as companhias brasileiras TAM, GOL e Azul também estão fortalecendo suas conexões com o exterior.

Aqui estão alguns exemplos de como as companhias aéreas estão expandindo suas operações no Brasil: a British Airways aumentará seus voos para São Paulo, de um voo diário para 10 voos semanais até o final do ano; a TAP aumentará suas frequências durante o verão para 91 voos semanais em 11 cidades brasileiras; a Emirates vai ampliar a quantidade de voos entre o Rio de Janeiro e Dubai, passando de quatro para cinco vezes por semana; a American Airlines planeja iniciar um novo voo do Galeão para Dallas, além de aumentar suas operações para Nova York, de três vezes por semana para um serviço diário entre outubro de 2024 e março de 2025. Essas expansões não só fomentam o turismo local, mas também ressaltam o potencial do setor e seus impactos benéficos na economia.

Os parques nacionais mais lembrados pelos brasileiros

Na quarta edição da pesquisa “Parques do Brasil: Percepções da População”, realizada pelo Instituto Semeia com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Ekos Brasil, os parques naturais mais lembrados pelos brasileiros foram o Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, seguido pelo Parque Nacional dos Veadeiros, em Goiás, e em terceiro lugar, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Este último, situado no Maranhão, é conhecido por seus impressionantes 155 mil hectares de dunas e lagoas.

Fila de visto para os EUA cai para o menor nível deste ano

Na primeira semana de maio, a espera para agendar a entrevista do visto americano de turismo alcançou o segundo menor nível do ano. Segundo dados da Viva América, que monitora semanalmente o sistema de agendamento dos postos diplomáticos americanos globalmente, os brasileiros estão esperando, em média, 32,6 dias para serem atendidos em um dos cinco consulados dos EUA no Brasil.

Atualmente, o consulado com o menor tempo de espera é o de Porto Alegre, onde a espera é de apenas três dias. No entanto, vale destacar que a emissão foi suspensa até 24 de maio devido às fortes chuvas que têm impactado o estado do Rio Grande do Sul e regiões vizinhas. Seguindo Porto Alegre, o tempo de espera nos demais postos é o seguinte: o consulado de Recife tem uma espera de 16 dias, a Embaixada em Brasília de 22 dias, enquanto os consulados de São Paulo e do Rio de Janeiro têm filas de 45 e 77 dias, respectivamente.

Imagem gerada por IA