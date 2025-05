Inédito: Juventude de Estância avança de fase no Brasileirão Feminino A3

As equipes do futebol sergipano seguem fazendo história com a atual gestão da Federação Sergipana de Futebol (FSF). Pela primeira vez no estado, um clube avançou de fase, em uma competição feminina promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Jogando fora de casa, as atletas do Juventude de Estância venceram por 4 a 3, o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão, em Alagoinhas, na Bahia. Com o resultado, a equipe sergipana conquistou a classificação para sequência do Brasileiro Feminino da Série A3.

Os gols da vitória foram de Lais (2x) Manuela e Juliana. Na primeira fase, o Juventude terminou na segunda colocação do grupo A8. Com quatro pontos somandos: uma vitória, um empate e uma derrota. O time marcou cinco gols e recebeu cinco.

Agora na sequência da competição, a equipe sergipana vai enfrentar nas oitavas de final do Brasileirão, o time do UDA-AL. O clube alagoano estava no grupo A7, e foi o líder da chave com três vitórias, em três partidas.

Fonte FSF – foto: Pedro Antônio/CEJ