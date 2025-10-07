Influenciador sergipano Felipe Rolemberg participa de quadro nacional no Domingão com Huck

O influenciador digital Felipe Rolemberg, conhecido por seu conteúdo criativo e bem-humorado nas redes sociais, está representando Sergipe em uma competição nacional que promete muita emoção e diversão: as Willimpíadas, novo quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo, em parceria com o Will Bank.

O quadro, que já foi gravado e estreia neste domingo, 12 de outubro, reúne 200 participantes de todo o país, entre influenciadores e convidados, que disputam R$ 1 milhão em prêmios em uma série de provas inspiradas na vida financeira, tudo no estilo leve e divertido que marca o programa apresentado por Luciano Huck.

Felipe é um dos representantes sergipanos selecionados entre dezenas de criadores de conteúdo do estado, e celebra a oportunidade de levar o nome de Sergipe para um dos programas de maior audiência da televisão brasileira.

“Foi uma experiência incrível! Participar de uma gravação como essa, com tanta gente talentosa e de diferentes lugares do Brasil, foi algo que vou levar pra vida. É uma honra poder representar meu estado e mostrar um pouco da nossa energia sergipana para o país inteiro”, destaca Felipe Rolemberg.

Para acompanhar ele o instagram é o @feliperolemberg. A estreia das Willimpíadas acontece neste domingo (12/10), no Domingão com Huck, na TV Globo.

Texto e foto Martins Assessoria de Comunicação