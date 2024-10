Influenciadores digitais nacionais aprovam e elogiam destino Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), realizou uma pesquisa de percepção turística do destino Sergipe com influenciadores digitais – ou digital influencers – nacionais. O resultado apontou para uma grande satisfação com a experiência de conhecer alguns dos principais atrativos do estado. Os influenciadores elogiaram bastante, em especial, a gastronomia e alguns roteiros, como o Cânion de Xingó, em Canindé do São Francisco, consideradas excelentes atrações por 100% deles.

Oito influencers de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, entre homens e mulheres, estiveram no estado no período de uma semana, no fim de julho e no início de agosto deste ano, em decorrência de uma ação de marketing promovida pela pasta, em parceria com a ABIH/SE e com apoio de fornecedores do trade turístico sergipano. A iniciativa foi desenvolvida como forma de consolidar o turismo na região a partir da divulgação das belezas naturais, da cultura e da gastronomia que existem em Sergipe. Desse modo, os influenciadores publicaram as experiências nas redes sociais deles, a fim de atrair mais turistas para o estado.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, considera importante o resultado dessa pesquisa por revelar, de maneira mais aprofundada, a percepção turística sobre o destino Sergipe a partir do olhar de especialistas que vivenciam rotineiramente o turismo no Brasil. “Experientes, esses influencers avaliaram nosso destino com mais rigor, de maneira mais atenta do que os demais turistas fariam. Por isso, constatar o alto nível de satisfação deles após experienciarem nossas belezas naturais, cultura e gastronomia só reforça o que já sabemos e que precisa ser divulgado com constância: Sergipe é um estado acolhedor e cheio de encantos”, declarou o secretário.

Análise

Fazendo uma análise da pesquisa, verificou-se que 75% dos influenciadores estiveram em Sergipe pela primeira vez. Inclusive, 87,5% deles disseram que, além de quererem conhecer o estado, estavam ansiosos para descobrir os encantos turísticos sergipanos. E, pelo visto, eles não se decepcionaram, porque 87,5% afirmaram que adoraram o destino e 12,5% confessaram que se surpreenderam.

Diante da diversidade dos roteiros e atrativos apresentados, os que mais agradaram foram os de sol e praia, lazer, cultura e gastronomia. Aliás, vale ressaltar que os sabores de Sergipe, como o caranguejo e o amendoim cozido, ambos Patrimônios Culturais e Imateriais de Sergipe, foram considerados excelentes por todos que responderam à pesquisa. E os pontos turísticos Praia do Saco e Lagoa dos Tambaquis, ambos em Estância, Ilha dos Namorados e Orla da Atalaia, em Aracaju, Croa do Goré, localizada no Rio Vaza-Barris, entre a capital sergipana e o município de São Cristóvão, entre outros, também, foram bastante elogiados.

Some-se a tudo isso a percepção extremamente positiva dos influenciadores quanto ao acolhimento: 100% deles disseram que gostaram muito do modo como foram recebidos em terras sergipanas. Mais: todos responderam que indicariam o destino a alguém. Prova disso é que a totalidade deles também afirmou que pretende voltar a Sergipe. “Amei cada segundo. Fui sem expectativa nenhuma e voltei apaixonado. Só posso dizer que não vejo a hora de retornar para uma nova ação de divulgação de Sergipe”, afirmou o criador de conteúdos Everton Silva (@praondeiragora).

