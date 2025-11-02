Ingressos para a sessão de abertura do Curta-Se 24 se esgotam antes do previsto

O Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-Se), realizado pela AVBR Produções, chega à sua 24ª edição consolidado como um dos mais importantes eventos audiovisuais do país, e o entusiasmo do público comprova isso.

Os ingressos para a sessão de abertura, marcada para o dia 3 de novembro, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju, esgotaram antes do previsto, demonstrando o sucesso antecipado do festival, que celebra e valoriza a cultura nacional, através do patrocínio da Petrobras e do Ministério da Cultura.

O acesso foi viabilizado de forma gratuita, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que aconteceu neste sábado, dia 1º de novembro, iniciando às 10h e finalizando em menos de 2h. Foram disponibilizados até dois ingressos por CPF, visando democratizar o acesso à produção cultural, reduzir desigualdades sociais, permitindo que mais pessoas possam conhecer e valorizar diferentes formas de arte e saberes.

A cerimônia de abertura acontece na próxima segunda-feira, dia 3, e o acesso ao Teatro estará liberado a partir das 18h. A solenidade inicia pontualmente às 18h30 e acesso ao evento será encerrado às 19h, a fim de garantir o conforto de quem já estará curtindo a programação. O grande homenageado do Curta-Se, Matheus Nachtergaele, estará presente na cerimônia, prestigiando toda a programação.

O Curta-Se 24 traz o tema “Amor Fati – território do querer”, uma proposta que convida à afirmação plena da vida e da arte, guiando a curadoria e as experiências do evento, em uma programação repleta de simbolismo, celebração da diversidade, da emoção e da potência do cinema iberoamericano.

A diretora do festival, Rosângela Rocha, destaca que o esgotamento antecipado dos ingressos é um reflexo do carinho e da confiança do público com o Curta-Se, que ganhou ainda mais força através do patrocínio da Petrobras. “Ver os ingressos da abertura se esgotarem tão rapidamente é motivo de muita alegria. Significa que o público continua acreditando na força do cinema e na importância de um festival que há mais de duas décadas promove o audiovisual como expressão cultural, social e afetiva”, afirma Rosângela.

A noite de abertura promete fortes emoções. O público terá o privilégio de assistir, em pré-estreia nacional, ao novo longa-metragem de Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura. O filme, que estreia oficialmente em 6 de novembro, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar 2026, na categoria Melhor Filme Internacional, mesma premiação vencida este ano pelo original GloboPlay Ainda Estou Aqui.

Encerrando a cerimônia de abertura, o palco do Tobias Barreto será tomado pela força e sensibilidade de Alice Caymmi, com o espetáculo “Para Minha Tia Nana”, uma homenagem emocionante à trajetória de Nana Caymmi. Após o falecimento da tia, Alice decidiu celebrar seu legado revisitando grandes sucessos e imprimindo sua marca pessoal nas interpretações.

Acompanhada pelo pianista Eduardo Farias, Alice apresenta um repertório que inclui clássicos como “Resposta ao Tempo”, “Só Louco”, “Suave Veneno”, “Oração ao Tempo”, além dos boleros “Sabe de Mim” e “Se Queres Saber”. O espetáculo cria uma ponte entre o legado de Nana Caymmi e a identidade artística de Alice, que imprime sua personalidade às interpretações, resultando em uma homenagem marcada por poesia, emoção e memória.

Para a produtora executiva do festival, Deyse Rocha, o sucesso antecipado da abertura reforça o impacto e a relevância do Curta-Se na cena cultural sergipana e nacional. “O Curta-Se é mais do que um festival de cinema, é um espaço de encontro, de afeto e de resistência cultural. Ter o teatro lotado antes mesmo do início das exibições mostra que o público está sedento por arte, por experiências coletivas e por narrativas que nos representem. Essa resposta do público nos motiva ainda mais a seguir produzindo um evento comprometido com a diversidade e com o fortalecimento do audiovisual iberoamericano”, declara Deyse.

Expectativa

Toda programação do Curta-Se tem gerado boas expectativas no público. Parte desse entusiasmo foi visto na manhã deste sábado, quando as pessoas começaram a chegar ao Teatro Tobias Barreto para realizarem a troca de alimentos não perecíveis por ingressos, como foi o caso do advogado, Leonardo Sampaio, 44 anos. Natural de São Vicente (SP), ele conta que mora em Aracaju há mais de dez anos e que já esteve presente em mais de quatro edições do Festival. Apesar da troca de ingressos estar marcada para 10h, ele chegou às 6h50 para garantir seu acesso.

“A expectativa maior é a mostra do filme que está concorrendo ao Oscar, que é ‘O Agente Secreto’, um filme que está me gerando um entusiasmo muito grande e eu acredito que vai valer muito a pena estar presente para assistir essa sessão especial, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 3. Além disso, tem os curtas que serão apresentados, as rodas de conversa. Todo festival Curta-Se é sempre atrativo para quem gosta de cultura, arte e cinema”, disse Leonardo.

Quem também decidiu chegar bem cedo para garantir seu ingresso foi o fotógrafo e agente de saúde, Ramon Faria, 39 anos. Ele diz que este será seu primeiro Curta-Se, por isso decidiu chegar antes das 5h e garantir seu ingresso da abertura. Natural de Cristinápolis (SE), ele ainda contou que vai ficar em Aracaju exclusivamente para o Festival.

“Este é um momento de celebrar o cinema, de estar em contato com a arte e deixar isso se envolver na sua vida. Eu acredito que nós, enquanto seres humanos, precisamos desse momento de lazer, descontração e reflexão. Espero que faça o que ele [o Curta-Se] apresentou como proposta, que é ampliar e promover o cinema, atraindo jovens, classe média e também as menos favorecidas, em uma integração de cultura para toda população”, completou Ramon.

Curta-SE 24

A 24ª edição acontece de 3 a 9 de novembro de 2025, em Aracaju, com mostras competitivas de curtas e longas, vídeos de bolso, trailers, videoclipes e webséries, além de uma programação especial com apresentações artísticas, debates, mesas-redondas, rodas de conversa, reforçando a pluralidade e o caráter formativo do festival.

O Festival conta com patrocínio da Petrobras, Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); apoio cultural do Cine Walmir Almeida, da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e do Memorial de Sergipe Prof. Jouberto Uchôa; além do apoio institucional do Ibero Fest, Avanca Film Festival, VIII Congresso das Coalizões pela Diversidade Cultural e do Fórum dos Festivais.

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções