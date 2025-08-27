INICIATIVA DO MPF COM PARCEIROS PROMOVE CASTRAÇÃO DE GATOS NA PENITENCIÁRIA DO SANTA MARIA, EM ARACAJU

No último sábado, 25 gatos que vivem na penitenciária do Santa Maria, na capital do estado de Sergipe, foram castrados. A iniciativa faz parte de projeto do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) para a gestão ética de cães e gatos. “O objetivo é promover a captura, esterilização e devolução (CED) de animais de rua e, com isso incentivar o Poder Público a promover essa política CED em outras localidades”, explica o procurador da República Ígor Miranda, que atua na Procuradoria da República de Sergipe.

A ação foi possível pelo envolvimento de uma clínica veterinária particular, da Secretaria de Estado de Saúde, de quatro ONGs protetoras de animais e da direção do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), em Aracaju. Além dos gatos que vivem no complexo penitenciário, 13 filhotes foram resgatados para, após tratamento, serem encaminhados para adoção”, explica o procurador da República.

O complexo penitenciário foi escolhido após pedido de auxílio da direção, já que o local contava com 40 gatos e não sabiam como efetuar o manejo adequado. “Fizemos o evento em duas etapas: no primeiro dia, os animais capturados foram levados à clínica veterinária R2Vet, onde o médico veterinário Reinaldo Reis realizou os procedimentos gratuitamente. Depois, os bichos foram devolvidos ao presídio” destacou o procurador da República.

Para o diretor da unidade penitenciária, a iniciativa do MPF auxilia no controle populacional de felinos e evitar zoonoses “Agradecemos o apoio do Ministério Público Federal com essa ação. Aqui estava ocorrendo um descontrole na proliferação de gatos e a castração dos animais vai normalizar a situação. Com a medida, teremos um maior controle de natalidade e a redução da disseminação de doenças”, destaca o diretor da unidade penitenciária, Jean Guimarães.

Uso de unidade móvel – Na terça-feira (26), segundo dia de ação, foram castrados 32 animais, capturados do presídio e encaminhados pelas ONGs protetoras de animais. “Em uma segunda etapa, as cirurgias de esterilização dos gatos foram feitas no Castramóvel – serviço promovido pela diretoria de Proteção Animal, da secretaria de Saúde de Sergipe. Seis profissionais, quatro médicos veterinários e duas estagiárias, participaram das cirurgias da terça-feira”, destacou Miranda.

O médico veterinário Luiz Scotti, integrante da equipe do Castramóvel, aponta vantagens no procedimento. “Além do controle na reprodução dos animais, os felinos não vão ter o ciclo reprodutivo e por isso, não vão sair na rua à procura de parceiros, que pode gerar atropelamentos”, explica.

Castramóvel – “O serviço do castramóvel existe desde maio de 2023 e já passou por 54 municípios. Nesse período realizou mais de 8 mil procedimentos, entre consultas e castrações. Em 2025, o castramóvel contabiliza 1070 animais que passaram pelo procedimento de esterilização”, explica a diretora de proteção animal da SES, Christy Monteiro. Em Aracaju, há um ponto fixo para castração de animais. Para encaminhar um bicho para esterilização, acesse o formulário disponível aqui.

Gestão ética de populações de cães e gatos – O projeto, que teve início em 2025, é uma parceria do MPF com o MPSE para incentivar, promover e auxiliar na criação e execução de estratégias organizadas e respeitosas para controlar o número de cães e gatos.

Parceiros – Além da clínica R2Vet (@r2vetoficial), que ajudou na iniciativa sem cobrar, a ação contou com o apoio de protetores voluntários locais: Thundercats (@Giselegil2015); Bastet (@bastet.aju), Instituto Acolher (@institutoacolher.aju) e SOS Animais UFS (@sosanimaisufs).

Com informações do MPF – Foto: Mário Sousa/SES