Início do 2º semestre letivo leva 32 mil alunos às escolas municipais

Com música e diversão em uma recepção calorosa, as 79 escolas municipais administradas pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), deram início às aulas do segundo semestre de 2023 nesta segunda-feira, 14. Os alunos chegaram às unidades já entusiasmados e sorridentes ao reencontrarem seus amigos de classe e as cuidadoras, professoras e outros profissionais da equipe escolar.

“Hoje estamos retomando o segundo semestre letivo de 2023, um ano que para nós tem um valor muito grande, porque estamos em um processo de recomposição da aprendizagem desde 2022 e neste ano teremos duas avaliações externas oficiais: a do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que é nacional, e a do Sistema de Devolutivas Pedagógicas (Saese), que é estadual”, destaca o secretário municipal da Educação, Ricardo Abreu.

Essas avaliações, ressalta o gestor, permite, a partir de uma perspectiva externa, “confirmar o resultado do nosso trabalho de recomposição da aprendizagem”. “Com o retorno de 32 mil alunos às aulas, renovamos a esperança de que estejamos fazendo um trabalho em prol das novas gerações, um trabalho de formação de cidadãos, de formação de pessoas que irão contribuir para o desenvolvimento da nossa capital”, afirma.

Ainda conforme o secretário da Educação de Aracaju, o esforço dos professores durante as férias, período dedicado tanto à elaboração de planos de trabalho focado no aprendizado dos alunos quanto à melhoria do ambiente escolar. Além disso, Ricardo ressalta que os professores são “os verdadeiros soldados da nossa cruzada de recomposição da aprendizagem”.“Temos certeza de que vamos terminar este ano letivo com resultados bastante positivos para os nossos estudantes”, avalia.

Durante todo o período de férias, enquanto os alunos descansavam em casa, a Semed executou diversos serviços nas unidades de ensino da rede municipal, desde manutenções de pequeno, médio e grande portes à limpeza mais intensiva, que é impossível de ser realizada durante o período de aulas, uma vez que é preciso garantir a saúde das crianças no ambiente escolar. Antes disso, a Prefeitura de Aracaju identificou ainda dois mil alunos com dificuldade de aprendizado da alfabetização e realizou, nas férias, aulas de reforço.

Para a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Papa João Paulo II, Vanessa Noronha, a expectiva para a retomada do semestre letivo “era grande”.

“Com os primeiros quinze dias de férias tivemos as aulas de reforço para alguns alunos que identificamos com dificuldades na alfabetização ao longo do primeiro semestre. Depois disso, eles deram uma descansada, mas agora estamos retornando com toda a alegria, recepcionando eles com música, de forma divertida e esperamos um segundo semestre muito proveitoso e a gente está aqui para continuar nosso trabalho que objetiva a alfabetização desses alunos nesse novo semestre”, afirma.

Os pais, cuidadores ou responsáveis legais de alunos das escolas municipais reconhecem a qualidade do ensino ofertado pela Prefeitura de Aracaju. Larissa Helen Nogueira tem um filho matriculado na Emef Papa João Paulo II e aprova o ensino disponibilizado pela Semed.

“Eu gosto bastante do serviço da Emef Papa João Paulo II, pois acho os profissionais bons cuidadores e meu filho gosta bastante daqui. Mesmo estando em um período de férias, ele dizia que estava sentindo muita saudade da escola, porque eles criam uma rotina com colegas, professores e em casa é outra rotina. Então, ele se habituou bastante à rotina na escola. Pretendo deixar ele na Papa João Paulo II até onde a idade permitir, porque confio e acredito que é um ensino de qualidade o que a Prefeitura oferece aqui”, disse.

Assim como Larissa, Elenildo Alves, avô do pequeno Davi Vinicius, de 4 anos, que também é aluno da Emef Papa João Paulo II, reconhece a qualidade do ensino ofertado na unidade. “Aqui na João Paulo II é muito bom, muito bom mesmo. Quando meu neto está na escola, a gente sabe que não precisa se preocupar com nada, pois a professora é muito atenciosa e é maravilhoso aqui, não só para meu neto, mas também para todas as crianças do bairro. Ele mesmo já estava muito ansioso para voltar para a escola. Aqui ele gosta muito das professoras, dos amiguinhos e de tudo que a escola tem para oferecer, como alimentação e outras atividades. Meu neto vai seguir o caminho da vida dele através da Papa João Paulo II”, pontuou.

