Inovase divulga resultado final da seleção contínua do Jovem Tech 2025

Candidatos aprovados têm até 10 de outubro para enviar documentação e garantir matrícula no programa gratuito de capacitação em tecnologia

O Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) anunciou nesta terça-feira, 7, o resultado final do processo seletivo Fluxo Contínuo do programa Jovem Tech, com a publicação da relação dos candidatos aprovados e suas pontuações finais, disponível no site oficial do programa: www.jovemtech.dev.br.

O Jovem Tech 2025 oferta 300 vagas para jovens com 16 anos ou mais, residentes em Sergipe, com aulas presenciais no Caju Hub, localizado na Orla da Atalaia, em Aracaju, a partir do dia 13 de outubro. As vagas serão preenchidas por ordem de envio da documentação, respeitando o limite de 25 participantes por turma. O programa oferece capacitação em Desenvolvimento Web (Front-End e Back-End), Programação Mobile, Computação em Nuvem, Empreendedorismo, Inovação e soft skills, com certificação final de Desenvolvedor Júnior.

Para o coordenador Técnico do Projeto, Marcos Vasconcelos, a procura pelo programa superou as expectativas, ressaltando o interesse dos jovens sergipanos por oportunidades de qualificação e inserção no setor tecnológico. “Estamos muito felizes com o alcance do programa e com o engajamento dos jovens, nossa expectativa é que eles saiam daqui direto para o mercado de trabalho, preparados para as oportunidades que virão”, afirmou.

Já a gestora de inovação do Inovase, Gabriela Rezende, ressaltou que o Jovem Tech é mais do que um curso, é um passo decisivo rumo à transformação social. “Nosso objetivo é oferecer uma formação completa, que prepare os jovens para o mercado de trabalho e também para empreender com inovação e responsabilidade social”, destacou.

Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula até o dia 10 de outubro, enviando suas informações pelo formulário disponível. São exigidos dados como nome completo, endereço, CPF, RG, idade, nomes dos pais, informações sobre estudo atual, série e colégio, e-mail e telefone, além de anexar um documento com foto. Menores de 18 anos devem enviar também o Termo de Consentimento dos Pais ou Responsável, conforme modelo do edital.

Parceiros

O Jovem Tech é uma iniciativa do Instituto, realizada em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. O programa representa para o estado uma oportunidade única de capacitação tecnológica, desenvolvimento pessoal e profissional, além de incentivar inovação e empreendedorismo no estado.

Obará Comunicação Integrada