INOVASE FECHA O 1º SEMESTRE COM MAIS DE SEIS MIL PESSOAS IMPACTADAS EM AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO SOCIAL

O Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) encerrou o primeiro semestre de 2025 com resultados expressivos nas áreas de qualificação tecnológica, empreendedorismo e inclusão social.

As ações do instituto já alcançaram diretamente mais de seis mil pessoas em todo o estado, com foco em transformar trajetórias e ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, a exemplo de jovens, mulheres e pessoas com deficiência, às oportunidades da economia digital.

Segundo o diretor-executivo do Inovase, Marcos Vasconcelos, a consolidação do Cajuhub como espaço de referência em inovação social foi um dos marcos do semestre. O hub, localizado em Aracaju, tem reunido projetos formativos, ações de fomento ao empreendedorismo e articulações com redes e instituições públicas e privadas.

“Se a gente entende que o Inovase é a instituição que está por trás do Cajuhub, eu acho que, primeiro, o espaço Cajuhub estar em funcionamento, ser um espaço de inovação, ser reconhecido como espaço onde outros projetos acontecem, isso foi uma grande ação do Inovase. Inaugurar o Cajuhub, fazer as parcerias, deixar ele funcionando e fazer com que ele seja reconhecido como um espaço de inovação na cidade foi um grande feito. Esse espaço é um espaço de transformação social, é um espaço de qualificação para a tecnologia, para a inovação, e é um espaço onde o empreendedorismo e inovação andam de mãos dadas”, afirma Marcos.

Entre os principais projetos realizados no semestre estão o Jovem Tech, o Espaço Empreendedor – Pra Frente e o Programa de Ensino Digital da Dell. Os três programas atuam com diferentes públicos e formatos, mas compartilham a proposta de desenvolver competências profissionais, autonomia econômica e perspectivas de futuro.

O Jovem Tech, voltado à formação de pessoas entre 16 e 29 anos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo, registrou 1.187 inscrições nas duas primeiras chamadas. Desses, 407 jovens foram selecionados, e 250 seguem atualmente em formação. Ao fim do curso, os participantes recebem certificação como programadores júnior.

Para Marcos, os resultados vão além dos números. “No âmbito do Jovem Tech, a gente percebeu que os alunos, impressionantemente, em pouquíssimo tempo, ganharam muita autoconfiança na apresentação dos trabalhos, capacitação, capacidade de comunicação, no âmbito pessoal. Eles estão exatamente nessa fase agora, iniciando os projetos práticos, e a gente percebe uma grande segurança no traquejo para o desenvolvimento dos projetos”, relata.

Já o projeto Pra Frente, voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade social e a artesãs, teve 200 inscritas no primeiro semestre. Foram 80 mulheres matriculadas e 72 concluintes. “A gente percebe a profissionalização, a capacitação, a capacidade de entrega das mulheres, segurança. Tem uma série de fatores que a gente consegue entender que mudou a trajetória dessas pessoas: autoconfiança, capacidade de tocar seus negócios, um conjunto de conhecimentos estruturados para repensar ou abrir novos negócios”, destaca Marcos.

O Ensino Digital, realizado em parceria com a Dell, tem abrangência nacional e permanece com inscrições abertas. Até o momento, o projeto já recebeu 5.158 inscrições em cursos de informática básica, inglês, Python e outras linguagens de programação. Entre os participantes, 382 são pessoas com deficiência e 971 são profissionais da educação. O estado de Sergipe concentra 236 inscritos.

Apesar dos bons resultados, o diretor do Inovase chama atenção para um dos desafios centrais do instituto: garantir a permanência dos participantes, especialmente os mais vulneráveis. “O principal desafio na execução dos projetos é, exatamente, o beneficiário entender a importância de onde ele está. Segundo ponto: o desafio são as condições econômicas e sociais que se impõem para a continuidade dele no programa. Às vezes, por muito pouco, por uma condição social muito ruim, acaba fazendo com que ele deixe o programa, que ele abandone essa oportunidade. Então, graças a Deus, a gente já na primeira hora tem uma pessoa praticamente full time acompanhando cada um desses alunos, aqueles que vão faltando, e a gente faz um acompanhamento muito corpo a corpo para que isso não aconteça”, pontua.

Parcerias exitosas

A gestora de inovação do instituto, Gabriela Rezende, reforça a importância das parcerias para os resultados obtidos. “Nós fizemos parcerias muito importantes com o governo federal, Governo de Sergipe, a Prefeitura de Aracaju, e também com empresas privadas e startups. Nossas ações são focadas na evolução da sociedade, no impacto social e também em transformação de carreira. Nós temos um grande orgulho em firmar essas parcerias e alcançarmos esses resultados, onde muitos profissionais estão transformando suas carreiras, outros estão entrando no mercado de trabalho, e com isso o impacto é grande. Estamos muito contentes com os frutos do primeiro semestre. E que venham muito mais conquistas e que as nossas parcerias só se fortaleçam”, celebra.

Expectativas para o segundo semestre

Para Marcos Vasconcelos, os próximos passos do Inovase devem priorizar o aprofundamento do diálogo com a sociedade sergipana e com o setor produtivo. “O que a gente tem que aprimorar é a capacidade de relacionamento com órgãos públicos dos três níveis — municipal, estadual e federal — e ter um maior relacionamento com a comunidade local, com a comunidade de Aracaju, com a comunidade dos empresários de Sergipe. A gente vai se comunicar mais, apresentar-se mais, colocar-se cada vez mais como de fato nós somos: uma instituição que fomenta o cenário do empreendedorismo, da inovação e da qualificação profissional para, a partir de Aracaju, mudar essa realidade da juventude no estado de Sergipe”, concluiu Marcos.

Obará Comunicação Integrada – Foto: Ascom Inovase