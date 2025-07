Inovase lança laboratório com a missão de potencializar a formação tecnológica em Sergipe

Com foco na prática, o Jovem Tech Lab foi lançado nesta segunda-feira, 14, no Caju Hub e promete aproximar os alunos das exigências do mercado de tecnologia

O Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase) inaugurou nesta segunda-feira, 14, o Jovem Tech Lab, novo laboratório de experimentação prática. Localizado no coworking Caju Hub, na Orla da Atalaia, em Aracaju, o projeto foi pensado para complementar a formação dos alunos com atividades voltadas à criatividade, resolução de problemas e desenvolvimento de soluções digitais. O Jovem Tech Lab marca uma nova fase do programa, impulsionando a inclusão produtiva na tecnologia em Sergipe.

Durante o evento, o diretor do Inovase, Marcos Vasconcelos, apresentou as diretrizes do novo espaço e destacou o impacto que o Jovem Tech Lab deve gerar na trajetória dos participantes. A iniciativa, que inicialmente foi pensada para os alunos das turmas da tarde e da noite, marca o início de um laboratório que deve funcionar como um ecossistema de aprendizagem colaborativa, capaz de potencializar e conectar os jovens com os desafios reais da indústria da inovação, tanto no setor público quanto no privado.

Ainda segundo Marcos Vasconcelos, o Jovem Tech Lab chegou em um momento crucial para o programa. “Estava faltando um espaço para que os nossos alunos pudessem praticar o desenvolvimento de soluções reais para as empresas. Então, inicialmente, o laboratório irá funcionar aqui no nosso coworking, e será um espaço para que os jovens possam colocar em prática, mais ainda, o que aprendem em sala e executarem os projetos”, destacou.

Para a gestora de inovação do Inovase, Gabriela Resende, o Jovem Tech Lab é um espaço que permite que os alunos tenham a oportunidade de realizar seus projetos e conhecer novas empresas. “Hoje estamos lançando o Jovem Tech Lab, onde os nossos alunos irão desenvolver novos projetos. Todos passaram por formação em tecnologia e empreendedorismo e, após isso, poderão desenvolver novas soluções, softwares, sites, diversos projetos voltados à tecnologia, seja com a iniciativa pública ou privada. Então, as empresas que desejarem podem chegar até nós, lançar seus desafios, que iremos direcioná-los para os nossos alunos”, disse.

O estudante da rede estadual de ensino e aluno do Caju Hub, João Batista, de 17 anos, fez parte de uma das primeiras turmas do programa e destacou que viu muita gente que não tinha conhecimentos tecnológicos e que agora já desenvolve soluções e programas. “Essa foi uma experiência muito boa, pois aqui nós tivemos toda a parte teórica dividida em módulos, onde aprendemos muitas coisas, tanto na parte de programação quanto em como entender como o mercado de trabalho funciona. Agora, nessa nova fase, iremos pegar tudo que nós aprendemos e vamos colocar aqui em prática. Estamos aqui para inspirar novas turmas a fazerem o mesmo”, comemorou.

Presente no lançamento, o instrutor de No-code, Ederson Manoel de Oliveira, enfatizou a felicidade em ver o Jovem Tech Lab sendo ofertado aos alunos. “O projeto tem o dever de proporcionar uma experiência bastante prática e real de mercado, onde os alunos passaram por toda a trilha de aprendizado e agora irão formar esse ecossistema. O mais importante de tudo isso é que eles terão a capacidade de desenvolver algumas outras habilidades, como, por exemplo, o gerenciamento de tempo, gerenciamento de expectativas, controle de emoções. E tudo isso acumulado tem a capacidade de transformá-los em profissionais cada vez mais preparados para as demandas do mercado”, completou.

Desde o primeiro edital do Jovem Tech Lab, o estudante do ensino médio, Enzo Phelipe dos Santos, de 18 anos, faz parte das turmas do projeto e segue desenvolvendo a teoria e a prática no setor tecnológico. “Para mim, é muito gratificante poder participar do curso e aprender habilidades e técnicas muito importantes, as quais posso aplicar na minha vida e no meu trabalho”, destacou.

Obará Comunicação Integrada