Inscrição para a 2ª edição do Programa ‘Sergipe no Mundo’ finaliza nesta quinta

Os estudantes da rede pública estadual de ensino que desejam candidatar-se a uma das 100 vagas do ‘Sergipe no Mundo’ deverão fazer a inscrição até esta quinta-feira, 22. As inscrições iniciaram no dia 15 de maio e ofertam vagas para intercâmbio linguístico e cultural nas cidades de Waterford e Galway (Irlanda); Brighton e Cambridge (Inglaterra); Vancouver (Canadá); San Diego (Estados Unidos); Camberra (Austrália); Sevilha e Málaga (Espanha) e Lyon (França).

Idealizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o ‘Sergipe no Mundo’ foi instituído pela Lei nº 9.040, de 9 de junho de 2022, e a Lei nº 9.060, de 17 de janeiro de 2025, que cria a política de internacionalização da educação pública do estado de Sergipe. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

O programa ‘Sergipe no Mundo’ promove intercâmbios educacionais para estudantes da rede pública estadual, como parte do desenvolvimento de competências linguísticas, acadêmicas e culturais nos participantes, ampliando suas perspectivas de futuro. No ano de 2024, a primeira edição contou com o investimento total de R$ 4.335.000,00, participação de 49 estudantes e aprovação e satisfação entre eles. Os intercambistas passaram 30 dias conhecendo as cidades com aulas diárias no idioma de escolha e realizaram imersões culturais.

A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase) da Seed, professora Eliane Passos, destaca que durante o intercâmbio o estudante deverá desenvolver um projeto específico e alimentar o diário de bordo, cuja estrutura será disponibilizada pela Seed na etapa de preparação, anterior ao embarque, com vistas a compartilhar e difundir a experiência do programa em sua instituição educacional.

Eliane acrescentou que para fazer a inscrição e ser aprovado o aluno não precisa ser fluente no idioma que escolher. “O intuito é que a imersão seja uma das formas de aprofundamento na língua e que no retorno ele continue o aprofundamento no Centro Estadual de Idiomas”, diz a diretora, informando também que o programa Sergipe no Mundo é uma das atividades de internacionalização da educação, que contempla também o Centro Estadual de Idiomas e formação de professores.

Para se inscrever

O Edital com regramento e formulário de inscrição pode ser acessado no endereço eletrônico www.seed.se.gov.br, na aba ‘Editais e seleções’, do Portal da Seed.

Para realizar a inscrição, o aluno deve estar matriculado numa escola da rede pública de ensino de Sergipe, ter entre 14 e 17 anos de idade, média igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares, ter frequência mínima de 75%, autorização expressa dos responsáveis legais e não ter participado do Sergipe no Mundo em 2024.

A documentação necessária será fotocópia da certidão de nascimento (autenticada em cartório); fotocópia dos documentos de identidade (RG e CPF); autorização dos responsáveis (autenticada em cartório); declaração de matrícula e frequência escolar referente ao ano de 2025; histórico escolar dos anos de 2023 e 2024 e boletim escolar. A lista completa pode ser conferida no edital, no site da Seed.

No dia 23 de maio serão divulgados todos os inscritos e, no período de 26 do mês em curso até 3 de junho, serão analisados todos os documentos regimentados no edital. O resultado definitivo da inscrição deverá ser divulgado no dia 13 de junho. Os estudantes que se enquadrarem nas etapas anteriores seguirão para o sorteio público eletrônico das 100 vagas, o qual será realizado no dia 16. O resultado final será divulgado no dia 18 de junho.

O embarque da primeira turma está previsto para o mês de julho e a segunda viajará ainda no segundo semestre deste ano. Os intercambistas recebem toda a documentação gratuitamente, e para cobrir as despesas iniciais será concedido um auxílio financeiro no valor de R$ 1.100,00, a ser pago antes do embarque. Esse valor destina-se a custear despesas pessoais, prévias à viagem.

As despesas do estudante intercambista durante a estada no país de destino serão custeadas por meio de uma bolsa de manutenção, correspondente a 1.000 vezes o valor da moeda do país de destino.

