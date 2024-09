Inscrições Abertas para a Oficina “Cinema, Educação e Direitos Humanos”

Estão abertas as inscrições para a Oficina “Cinema, Educação e Direitos Humanos”, um espaço destinado à criação e experimentação de ferramentas práticas para o uso do cinema em contextos educacionais. A oficina ocorrerá nos dias 27 e 28 de setembro de 2024, na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão.

Voltada para educadores do ensino básico e do superior, trabalhadores da área de saúde mental, profissionais de coletivos artísticos e culturais, e interessados nas relações entre cinema, educação e direitos humanos, a oficina oferece uma metodologia baseada no projeto “Inventar com a Diferença: cinema, educação e direitos humanos”. Serão apresentados dispositivos de criação audiovisual, que estimulam o olhar e a escuta, promovendo novas formas de relação com o outro, o território e o mundo.

Os participantes serão capacitados com ferramentas práticas que possibilitam a aplicação do cinema como recurso educacional em suas instituições. O objetivo é ampliar a capacidade de observação crítica e sensível da realidade social e cultural, além de permitir a reprodução das metodologias experimentadas em seus contextos de trabalho, promovendo a disseminação do conhecimento em diversas comunidades.

Além da oficina, os participantes serão incentivados a replicar a metodologia em seus contextos sociais. A etapa de replicação acontecerá em outubro, com o objetivo de levar esse conhecimento a um público ainda mais amplo. O oficineiro estará à disposição para acompanhar aqueles que desejarem aplicar o método em seus respectivos campos profissionais.

14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos

Essa atividade faz parte da 14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos, organizada pelo Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense (UFF-Niterói) e realizada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A oficina será presencial e os participantes receberão certificado emitido pela UFF.

A Mostra acontece em novembro, e é um evento anual que celebra os direitos humanos, promovendo debate e reflexão por meio da exibição de filmes nacionais e internacionais. Com uma programação diversificada e envolvente, o objetivo é engajar o público em temas atuais e relevantes, incentivando a inclusão, a diversidade e a cidadania.

Serviço

Datas e Horários: 27 de setembro de 2024 (sexta-feira), das 14h às 18h, e 28 de setembro de 2024 (sábado), das 8h às 13h.

Local: Sala 101, Didática 6 – Sala de Projeção — Campus São Cristóvão, Universidade Federal de Sergipe.

Carga Horária: 9 horas

Inscrições: Até 20 de setembro de 2024 pelo formulário online. Inscreva-se aqui.

Coordenadora de Comunicação Sergipe