Inscrições abertas para concurso público de professor do IFS

Oportunidade destina-se ao preenchimento de vagas nos dez campi da instituição

As inscrições para o concurso de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (PEBTT) do Instituto Federal de Sergipe (IFS) já estão abertas! São 183 vagas destinadas a diversas áreas do conhecimento. As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto Verbena (organizadora do certame): www.institutoverbena.ufg.br, no Portal do Candidato, até 17 de junho.

Aqueles candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão requerer até esta quarta, 29, isenção no valor da taxa de inscrição do concurso público.

A seleção de docentes ocorrerá em três etapas, as quais envolvem: prova objetiva (21 de julho), prova de desempenho didático (23 a 28 de agosto) e, por fim, prova de títulos (entre os dias 22 e 23 de agosto para upload no sistema dos títulos).

A prova objetiva representa a primeira etapa do concurso, terá caráter eliminatório e classificatório e visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do cargo. As disciplinas serão de Legislação e Conhecimentos Específicos e as questões da prova serão do tipo múltipla escolha com quatro alternativas A, B, C, D.

Já a prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100 pontos e tem como objetivo apurar a capacidade de organização do trabalho pedagógico, de comunicação e de domínio do conteúdo. Por fim, vem a prova de títulos, de caráter classificatório, com pontuação que valerá de zero a 100 pontos.

Remuneração

O vencimento básico do cargo de PEBTT em regime de 40 horas semanais, com Dedicação Exclusiva (DE), é de R$ 4.875,18 que, com a Retribuição por Titulação, pode chegar a até R$ 10.481,64. Já no regime de 20 horas semanais, o vencimento básico é de R$ 2.437,59 que, com a Retribuição por Titulação, pode chegar a até R$ R$ 3.839,21, além dos benefícios.

Clique aqui e acesse o edital!

Por Monique de Sa Tavares Viard