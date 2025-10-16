INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA E O 1º FOOD MICRO LATINO EM ARACAJU

Estão abertas as inscrições para o 33º Congresso Brasileiro de Microbiologia (CBM 2025) e o 1º Food Micro Latino, dois dos maiores encontros científicos da América Latina que acontecerão de 25 a 28 de outubro de 2025, em Aracaju. A expectativa é reunir mais de 2.300 participantes no Centro de Convenções AM Malls, em uma programação voltada à ciência, inovação e sustentabilidade. Pesquisadores, profissionais e estudantes podem se inscrever através do site www.sbmicrobiologia.org.br.

Organizado pela Sociedade Brasileira de Microbiologia (SBM) – com o apoio do Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) e Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR), o CBM 2025 terá como tema central “A Microbiologia no Contexto das Mudanças Climáticas e da Inteligência Artificial”. A programação abrangerá diversas áreas do conhecimento, com destaque para microbiologia ambiental, clínica, industrial, veterinária, micologia, virologia, genética, bioinformática e ensino.

O 1º Food Micro Latino, que acontece pela primeira vez fora da Europa, será realizado em parceria com o International Committee on Food Microbiology and Hygiene (ICFMH) e a Brazilian Association for Food Protection (BRAFP). O evento terá como foco a sustentabilidade e a segurança dos alimentos, reforçando o papel estratégico da microbiologia frente aos desafios globais de produção e consumo responsável.

Além de palestras, mesas-redondas e painéis técnicos, a programação contará com minicursos temáticos, oficinas práticas e apresentações de trabalhos científicos de estudantes de graduação e pós-graduação, incentivando a integração entre academia, setor produtivo e sociedade.

Com a realização desses dois encontros, Aracaju se consolida como um dos principais polos científicos do país em 2025, destacando Sergipe no cenário internacional da microbiologia, inovação e sustentabilidade.

MINICURSOS DO FOODMICRO MICRO LATINO

Data: 25/10

08h às12h

Biofilmes: a ameaça silenciosa. Métodos eficazes para detectar e controlar biofilmes.

Moderadora: Elaine Pereira De Martinis, Universidade de São Paulo.

Biofilme vs Higienização Industrial: conceitos e desafios, Luciano dos Santos Bersot, Universidade Federal do Paraná Explorando biofilmes: ferramentas e tecnologias para vigilância industrial, Emanoelli Aparecida Rodrigues dos Santos, Universidade Estadual Paulista Desafios e soluções tecnológicas para controle de biofilme, Leonardo Ereno Tadielo, Universidade do Estado de Santa Catarina

26/10

08h às12h.

Design de produtos a partir de biomateriais baseados em fungos e bactérias: da teoria à prática.

Moderador: Uelinton Manoel Pinto, Universidade de São Paulo.

Introdução ao design crescente: conceitos e técnicas, José Guilherme Prado Martin, Universidade Federal de Viçosa. Microrganismos como fonte de biomateriais, José Guilherme Prado Martin, Universidade Federal de Viçosa. Design de produto a partir de micélio fúngico e celulose bacteriana, Lia Paletta Benatti, Universidade Federal de Juiz de Fora. Avaliação sensorial de biomateriais para aplicações comerciais, Paulo Sérgio Pedroso Costa Junior, Universidade Federal de Viçosa.

27/10

08h às12h

Oficina Integrada: Ensino e extensão em Microbiologia de Alimentos.

Moderadora: Virgínia Farias Alves, Universidade Federal de Goiás.

Microbiologia de Alimentos na prática: uma abordagem em projetos de extensão, Daniele Fernanda Maffei, Universidade de São Paulo. Ensino de microbiologia de alimentos utilizando metodologias ativas, Nathália Cristina Cirone Silva, Universidade Estadual de Campinas Ferramentas de IA para apoio ao ensino de microbiologia, Uelinton Manoel Pinto, Universidade de São Paulo.

28/10

08h às12h

Transformando biodiversidade em produtos.

Moderador: Luís Augusto Nero, BRAFP, Universidade Federal de Viçosa.

Isolamento de culturas bioconservadoras e transformação em starters comerciais, Antonio Fernandes de Carvalho, Universidade Federal de Viçosa. Experiência com queijos artesanais mineiros, Solimar Gonçalves Machado, Universidade Federal de Viçosa. Estudo da biodiversidade de queijos artesanais da Sicília, Cinzia Caggia, Universidade de Catânia. Experiência do spin-off ProBioEtna com cepas probióticas, Cinzia Lucia Randazzo, Universidade de Catania.

