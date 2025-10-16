INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 33º CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA E O 1º FOOD MICRO LATINO EM ARACAJU

Estão abertas as inscrições para o 33º Congresso Brasileiro de Microbiologia (CBM 2025) e o 1º Food Micro Latino, dois dos maiores encontros científicos da América Latina que acontecerão de 25 a 28 de outubro de 2025, em Aracaju. A expectativa é reunir mais de 2.300 participantes no Centro de Convenções AM Malls, em uma programação voltada à ciência, inovação e sustentabilidade. Pesquisadores, profissionais e estudantes podem se inscrever através do site www.sbmicrobiologia.org.br.
Organizado pela Sociedade Brasileira de Microbiologia (SBM) – com o apoio do Governo do Estado através da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) e Empresa Sergipana de Turismo (EMSETUR), o CBM 2025 terá como tema central “A Microbiologia no Contexto das Mudanças Climáticas e da Inteligência Artificial”. A programação abrangerá diversas áreas do conhecimento, com destaque para microbiologia ambiental, clínica, industrial, veterinária, micologia, virologia, genética, bioinformática e ensino.
O 1º Food Micro Latino, que acontece pela primeira vez fora da Europa, será realizado em parceria com o International Committee on Food Microbiology and Hygiene (ICFMH) e a Brazilian Association for Food Protection (BRAFP). O evento terá como foco a sustentabilidade e a segurança dos alimentos, reforçando o papel estratégico da microbiologia frente aos desafios globais de produção e consumo responsável.
Além de palestras, mesas-redondas e painéis técnicos, a programação contará com minicursos temáticos, oficinas práticas e apresentações de trabalhos científicos de estudantes de graduação e pós-graduação, incentivando a integração entre academia, setor produtivo e sociedade.
Com a realização desses dois encontros, Aracaju se consolida como um dos principais polos científicos do país em 2025, destacando Sergipe no cenário internacional da microbiologia, inovação e sustentabilidade.
Mais informações pelo WhatsApp no número (51) 99771-1605.
MINICURSOS DO FOODMICRO MICRO LATINO
Data: 25/10
08h às12h
Biofilmes: a ameaça silenciosa. Métodos eficazes para detectar e controlar biofilmes.
Moderadora: Elaine Pereira De Martinis, Universidade de São Paulo.
- Biofilme vs Higienização Industrial: conceitos e desafios, Luciano dos Santos Bersot, Universidade Federal do Paraná
- Explorando biofilmes: ferramentas e tecnologias para vigilância industrial, Emanoelli Aparecida Rodrigues dos Santos, Universidade Estadual Paulista
- Desafios e soluções tecnológicas para controle de biofilme, Leonardo Ereno Tadielo, Universidade do Estado de Santa Catarina
26/10
08h às12h.
Design de produtos a partir de biomateriais baseados em fungos e bactérias: da teoria à prática.
Moderador: Uelinton Manoel Pinto, Universidade de São Paulo.
- Introdução ao design crescente: conceitos e técnicas, José Guilherme Prado Martin, Universidade Federal de Viçosa.
- Microrganismos como fonte de biomateriais, José Guilherme Prado Martin, Universidade Federal de Viçosa.
- Design de produto a partir de micélio fúngico e celulose bacteriana, Lia Paletta Benatti, Universidade Federal de Juiz de Fora.
- Avaliação sensorial de biomateriais para aplicações comerciais, Paulo Sérgio Pedroso Costa Junior, Universidade Federal de Viçosa.
27/10
08h às12h
Oficina Integrada: Ensino e extensão em Microbiologia de Alimentos.
Moderadora: Virgínia Farias Alves, Universidade Federal de Goiás.
- Microbiologia de Alimentos na prática: uma abordagem em projetos de extensão, Daniele Fernanda Maffei, Universidade de São Paulo.
- Ensino de microbiologia de alimentos utilizando metodologias ativas, Nathália Cristina Cirone Silva, Universidade Estadual de Campinas
- Ferramentas de IA para apoio ao ensino de microbiologia, Uelinton Manoel Pinto, Universidade de São Paulo.
28/10
08h às12h
Transformando biodiversidade em produtos.
Moderador: Luís Augusto Nero, BRAFP, Universidade Federal de Viçosa.
- Isolamento de culturas bioconservadoras e transformação em starters comerciais, Antonio Fernandes de Carvalho, Universidade Federal de Viçosa.
- Experiência com queijos artesanais mineiros, Solimar Gonçalves Machado, Universidade Federal de Viçosa.
- Estudo da biodiversidade de queijos artesanais da Sicília, Cinzia Caggia, Universidade de Catânia.
- Experiência do spin-off ProBioEtna com cepas probióticas, Cinzia Lucia Randazzo, Universidade de Catania.
Valor: R$ 120,00 por minicurso
Inscrições:
https://www.passgroup.com.br/hotsite2/site/default.asp?EventoID=211
Texto e foto Osanilde Oliveira