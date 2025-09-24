Inscrições abertas para o Sescanção 2025 Festa da música sergipana

As inscrições para a Mostra Sergipana de Música – Sescanção 2025 estão abertas até o dia 29/09/25. Os interessados devem ler com atenção o edital que estabelece as regras e traz informações detalhadas sobre a seleção, remuneração, contratação, resultado e as disposições gerais sobre a convocatória pública deste ano.

Nessa edição o Sescanção apresenta uma inovação no edital: a seleção para a Mostra Jovens Compositores, voltada para estudantes na faixa etária dos dez aos 17 anos.

O edital também estabelece que seja apresentado um repertório inédito e autoral, para as categorias Profissionais da Música e Mostra Jovens Compositores.

A inscrição é online e o formulário está disponível no site da instituição (www.sesc-se.com.br). O projeto visa incentivar a expressão cultural sergipana, levando em consideração elementos como qualidade artística, representatividade regional, originalidade, criatividade e pesquisa.

Informações complementares relacionadas ao edital e a inscrição consultar pelos contatos (credenciamento@se.sesc.com.br) e (79) 3216-2717 (Coordenação de Cultura).

O Sescanção é uma realização do Sesc Sergipe com o apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Departamento Nacional do Sesc.

