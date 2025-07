Inscrições abertas para o VII Simpósio Nacional de Educação, que será realizado em Aracaju

Já está no ar o hotsite oficial do VII Simpósio Nacional de Educação (SINED), que será realizado em Aracaju, capital sergipana, nos dias 16 a 18 de setembro de 2025. O evento, que tem como tema “Caminhos para uma educação mais humana e eficaz”, reunirá especialistas, gestores públicos, educadores e representantes do controle externo de todo o país.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente por meio do endereço: www.tce.se.gov.br/sined2025

A iniciativa é fruto da parceria entre o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e o Instituto Rui Barbosa (IRB), com o objetivo de fortalecer o diálogo entre educação e fiscalização, promovendo o avanço das políticas públicas educacionais em todo o Brasil.

Entre os nomes já confirmados na programação está a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, que trará contribuições sobre os desafios da gestão educacional no país.

A proposta do VII SINED é construir uma agenda comum entre os diversos atores envolvidos com a educação pública – das salas de aula aos órgãos de controle –, em alinhamento com as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O simpósio também conta com apoio institucional da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON) e Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon).

Por DICOM/TCE