Inscrições abertas: Passeio Ciclístico em homenagem aos 170 anos de Aracaju acontece domingo

Já começou a contagem regressiva para o Passeio Ciclístico em homenagem aos 170 anos de Aracaju, evento que acontecerá no próximo domingo, 9.

A ação é organizada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), por meio da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET).

Faltando apenas três dias para a sua realização, o passeio já conta com mais de 1.390 pessoas inscritos. A inscrição para o evento continua aberta, e os interessados podem garantir a sua participação por meio do site da SMTT (www.smttaju.com.br ) ou no Instagram da SMTT, por meio do link na bio. Também será possível se inscrever presencialmente no dia do evento, na Colina do Santo Antônio, onde os participantes devem se concentrar a partir das 7h, com a largada prevista para às 8h.

A coordenadora da CET, Monike Barbosa, destaca o sucesso das inscrições antecipadas e a expectativa para o evento: “Neste ano o diferencial está sendo as inscrições antecipadas, e já estamos tendo uma grande adesão em pouco tempo de inscrições abertas. O evento é aberto a pessoas de todas as idades e deve reunir cerca de 3.500 participantes”, disse.

O percurso de 10 km terá início na Colina do Santo Antônio e passará por importantes avenidas da cidade, como Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, Augusto Maynard e Beira Mar, finalizando no Parque da Sementeira. Além de se divertir e apreciar o passeio, os participantes poderão contribuir para ações beneficentes, doando 1 kg de alimento não perecível. Ao final do evento, haverá sorteios de bicicletas e outros brindes para os ciclistas.

Foto: Ascom/SMTT