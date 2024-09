Inscrições da Corrida dos Servidores Públicos se esgotam em 3 horas

Servidores públicos pré-inscritos têm o prazo de 72 horas para completar a inscrição

Os servidores públicos do Governo do Estado, que efetuaram, nesta segunda-feira, 30, a pré-inscrição na 1ª Corrida dos Servidores Públicos – Sergipe, têm o prazo de 72 horas para completar a inscrição. Foram disponibilizadas 1000 vagas gratuitas que se esgotaram em três horas. O evento esportivo acontecerá no dia 13 de outubro, como categoria específica dentro da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese. A iniciativa é parte das atividades de celebração do mês do servidor público.

De acordo com a organização do evento, aqueles servidores que efetuaram a pré-inscrição nas vagas liberadas no site da Escola de Governo de Sergipe receberam um voucher e um link para completar a inscrição. No prazo de até 72h, a pessoa deverá clicar nesse link, onde será redirecionada ao site da Ticket Sports para preencher os dados e confirmar a inscrição. Após essas etapas, o atleta servidor receberá o comprovante contendo número de inscrição, categoria/modalidade e QR code para recebimento do kit completo.

Caso haja vagas remanescentes, um novo prazo de inscrições será reaberto na quinta-feira, 3, a partir das 8h. Estão aptos a se inscreveram na corrida, os servidores públicos estaduais, efetivos e comissionados, do Executivo Estadual.

Corrida

A 1ª Corrida dos Servidores Públicos – Sergipe é uma iniciativa do Governo de Sergipe, por da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), com apoio da Speed Produções e Eventos e patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Para a realização da 1ª Corrida dos Servidores Públicos – Sergipe, foi criada dentro da Meia Maratona 21K Sergipe Run Banese, uma categoria específica para servidores públicos do Governo do Estado com 1.000 vagas gratuitas, exclusivas para esse público. Efetivos e comissionados poderão optar entre as modalidades 2,5K, 5K, 10K, 15k e 21K. Além disso, haverá troféu e premiação em dinheiro.

O evento, que acontecerá no dia 13 de outubro, a partir das 5h, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, integra o calendário de atividades do Estado para celebração do Dia do Servidor Público (28 de outubro). ‎<Mensagem editada>

Foto: Cesar Oliveira