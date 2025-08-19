Inscrições do concurso para cargo de auditor fiscal tributário de Sergipe encerram nesta quarta

As inscrições do concurso público para o cargo de auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) seguem abertas até as 18h desta quarta-feira, 20. O novo certame para a carreira de Auditoria Fiscal Tributária, conduzido pela Sefaz e pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e oferece 50 vagas, sendo 10 para provimento imediato e 40 para formação de cadastro reserva.

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, na página do concurso no site do Cebraspe. As vagas para o cargo de auditor fiscal tributário estão distribuídas em três especialidades: Geral, Tecnologia da Informação e Tributária. Do total de vagas, 20% estão reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para candidatos negros.

A carreira de Auditoria Fiscal Tributária da Sefaz tem remuneração inicial de até R$ 22.541,47, sendo composta de vencimento básico (R$ 16.016,47) e bônus de eficiência variável (até R$ 6.525,00). Podem participar do concurso profissionais que possuam graduação de nível superior em qualquer área de formação. O certame contará com provas objetiva e discursiva, aplicadas em Aracaju, e avaliação de títulos.

Governo dos concursos

Atualmente, o Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado, como Saúde, Assistência Social e Segurança Pública. Estão em andamento, o primeiro concurso público da história da Secretaria da Assistência Social e o maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos.

Além destes certames, a gestão estadual está realizando concurso para a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e avança na preparação de outros importantes concursos, como o do magistério, o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Iran Souza