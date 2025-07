Inscrições do Enare 2025 são prorrogadas até o próximo dia 30 de julho

As inscrições do Exame Nacional de Residência (Enare), coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), foram prorrogadas até 30 de julho. Nos hospitais da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizados em Aracaju e Lagarto, o processo seletivo oferece 205 vagas, distribuídas em 86 programas de residência médica e multiprofissional. Confira o mapa completo de vagas aqui.

No Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS), são 30 vagas no total, sendo 12 para residência médica e 18 para residência multiprofissional. As especialidades médicas disponíveis são: Cirurgia Geral (3 vagas), Clínica Médica (5), Pediatria (2) e Ortopedia e Traumatologia (2).

Na modalidade multiprofissional, os programas são divididos entre Atenção Hospitalar, com 12 vagas distribuídas entre as áreas de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia e terapia ocupacional; e Saúde da Família, com 6 vagas destinadas a profissionais de enfermagem, psicologia, farmácia e terapia ocupacional.

O Enare é voltado à seleção de candidatos para programas de residência médica e multiprofissional, com abrangência nacional. O modelo permite que o candidato escolha entre diversas instituições públicas de saúde em todo o país.

Para Maurício Nascimento, responsável pela Unidade de Gerenciamento de Atividades de Pós-graduação do HU em Lagarto, o exame representa a principal porta de entrada para a residência no SUS. “Reforçamos a importância do aprendizado em Lagarto, um hospital porta aberta, com dinâmicas de pronto-socorro e forte atuação prática. Isso diferencia a formação e permite ao residente vivenciar os processos e propor melhorias ao SUS”, garante.

O gestor também destaca a importância da prorrogação do prazo. “Formar-se pelo SUS é vivenciar de perto todos os processos que envolvem o paciente. É uma formação diferenciada, voltada para a realidade do serviço público de saúde”, afirma.

Acesse o edital do Enare aqui.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS faz parte da Rede Ebserh desde 2017. Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e, atualmente, administra 45 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência. Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ao mesmo tempo em que apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas e inovação.

Texto e foto Ailton Rocha