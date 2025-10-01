Inscrições do projeto ‘Sanfoneiras de Sergipe’ se encerram nesta sexta-feira

Encerra-se na próxima sexta-feira, 3, o período de inscrições do projeto ‘Sanfoneiras de Sergipe, uma iniciativa inédita do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap). O projeto ofertará aulas de sanfona gratuitas para 20 mulheres, promovendo cultura, formação musical e empoderamento feminino. O formulário para inscrição pode ser acessado neste link.

Após o preenchimento do formulário, as candidatas passarão por entrevista com o professor e técnicos auxiliares. A lista com as candidatas selecionadas será divulgada no dia 17 de outubro, nos canais oficiais da SPM e da Funcap. Com duração de seis meses, a ação irá oferecer aulas práticas e teóricas divididas em duas turmas de 10 alunas cada, com idade a partir dos 18 anos.

Além de possibilitar a iniciação musical, o curso também prevê módulos intermediário e avançado em caráter continuado, com potencial para se consolidar como uma política pública de cultura de alta relevância para Sergipe. Além do ensino da música, o projeto busca fomentar a autoestima, inspirar e desenvolver a formação de mulheres, promovendo equidade, inclusão social e novas oportunidades.

O ‘Sanfoneiras de Sergipe’ desempenha ainda um importante papel na salvaguarda do patrimônio imaterial brasileiro, já que o forró foi reconhecido em 2021 como Patrimônio Imaterial Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Ao transmitir os saberes da tradição sanfoneira, o projeto fortalece a cultura popular e contribui para o fortalecimento de práticas que fazem parte da identidade nordestina.

Foto: Ascom SPM