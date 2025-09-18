INSCRIÇÕES PARA A 10ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE DESENHO, PINTURA E POESIA DA OAB/SE COMEÇAM NESTA SEXTA

O Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) chega à sua 10ª edição e, este ano, traz como tema: “ECA: 35 anos de luta – o que realmente conquistamos?”. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 19 de setembro a 20 de outubro.

O objetivo do concurso é promover a conscientização e a reflexão crítica sobre os 35 anos de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacando seus avanços e os desafios ainda persistentes. A iniciativa busca sensibilizar os estudantes quanto à importância do ECA na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, incentivando a participação social em sua defesa. Além disso, visa fomentar o debate sobre o impacto real dessas conquistas na vida dos jovens, bem como estimular a criatividade e a expressão artística, permitindo que crianças, adolescentes e a comunidade em geral manifestem suas percepções sobre os direitos e deveres previstos no ECA e sobre o que foi alcançado ao longo dessas três décadas e meia.

O edital com todas as informações sobre o concurso e as inscrições está disponível no site da OAB/SE. A ação é promovida pela Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE e é destinada a estudantes do ensino fundamental e médio, com idades entre 6 e 18 anos incompletos, regularmente matriculados em escolas públicas das redes municipal, estadual e federal, bem como a alunos que participam de atividades em contraturno oferecidas por entidades da sociedade civil e do terceiro setor.

A presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE, Thaísa Ribeiro, destaca a importância do concurso, que neste ano celebra sua 10ª edição, para a conscientização das crianças e adolescentes sobre seus direitos e deveres, além de incentivar a criatividade e a expressão artística desse público.

“Chegar à 10ª edição do concurso de pintura e desenho é motivo de grande orgulho para todos nós. Essa iniciativa tem se mostrado uma ferramenta poderosa na promoção da conscientização dos direitos das crianças e adolescentes. Por meio da arte, conseguimos abrir espaço para que esse público reflita, expresse sentimentos e compreenda, de forma lúdica e criativa, temas fundamentais como o direito à educação, à proteção, ao respeito e à participação. Além de despertar talentos, o concurso fortalece o protagonismo infantojuvenil e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes de seus direitos e deveres. A OAB/SE, por meio da nossa Comissão, seguirá apoiando e incentivando ações como esta, que unem arte, educação e cidadania”, afirma.

Categorias

Os candidatos inscritos nos termos do Edital nº 01, de 19 de setembro de 2025, que estabelece as normas, procedimentos e prazos para participação no 10º Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia da OAB/SE, serão premiados de acordo com os critérios estabelecidos e a classificação obtida.

O concurso está dividido nas seguintes categorias:

Crianças de 6 a 10 anos (modalidade individual);

Crianças e adolescentes de 11 a 14 anos (modalidade individual);

Adolescentes de 15 até 18 anos incompletos (modalidade individual).

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, que elegerá os três melhores de cada modalidade e categoria. O resultado será divulgado até o dia 7 de novembro de 2025, no site da OAB/SE. A cerimônia de premiação será realizada no dia 12 de novembro de 2025, das 14h às 16h, no auditório da Caixa de Assistência aos Advogados de Sergipe (CAASE).

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE