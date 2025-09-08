Inscrições pra comercializar na área externa da Vila da Criança até terça

A Vila da Criança, realizada pelo Governo de Sergipe, acontecerá de 3 a 26 de outubro, na Orla da Atalaia, em Aracaju. Parte da realização do evento é a comercialização na área externa do espaço e, para isso, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) está com inscrições abertas, até esta terça-feira, 9, para a venda de alimentos, bebidas não alcoólicas, towner e food truck.

O credenciamento será feito presencialmente na Diretoria de Orlas e Parques (Diropa), na Avenida Santos Dumont, próximo aos arcos da orla, das 8h às 15h. O sorteio dos comerciantes será realizado na quinta-feira, 11, no mesmo local do cadastramento.

Para a inscrição são necessários documentos como RG, CPF, comprovante de residência recente dos últimos 60 dias, certificado do Curso de Manipulação de Alimentos e, caso utilize veículo, documento em nome do inscrito com nome fantasia. Apenas uma atividade comercial poderá ser cadastrada por pessoa.

Ao todo, são seis vagas para alimentos, bebidas não alcoólicas, towner e food truck. Somente as categorias towner e food truck serão validadas após vistoria visual dos veículos, no dia 10 de setembro, às 16h, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia.

A Vila da Criança tem se firmado como um dos principais eventos realizados pelo Governo de Sergipe e, nos últimos dois anos, tem atraído milhares de pessoas que desfrutam de uma programação lúdica e cultural diversificada. Entre a programação estão arena gamer, cinema, teatro, parque de diversão, espaços cenográficos, entre diversas outras atrações.

Foto: Jhonny Cannon