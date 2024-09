Inscrições para concurso dos professores em Aracaju iniciam hoje

Foram abertas nesta sexta-feira (20) as inscrições para o concurso público de professor da Secretaria Municipal da Educação (Semed).

O certame contará com 425 vagas e Cadastro Reserva, o concurso será executado pela banca do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que terá como responsabilidade a seleção para os cargos a partir de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, com caráter eliminatório.

As vagas são para pedagogos, professores de Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Português e Matemática, tanto para ampla concorrência, quanto para candidatos com deficiência e candidatos com afrodescendência.

A inscrição, com taxa de R$74,60, deve ser feita até às 18h do dia 21 de outubro, seguindo o horário oficial de Brasília/DF, através do site oficial do Cebraspe, com o boleto podendo ser pago em qualquer banco, até o dia 08 de novembro. As solicitações de inscrições só serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou com a aprovação da solicitação de isenção da taxa.

O comprovante de inscrição ficará disponível na página de acompanhamento do candidato, também na página oficial do Cebraspe. Após a efetivação da inscrição, o documento será de responsabilidade exclusiva do candidato.

De acordo com o edital, somente será permitida uma solicitação de inscrição por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Além disso, durante o período de solicitação de inscrição, o candidato poderá realizar alteração de opção de disciplina/atendimento especializado/sistema de concorrência.

No entanto, será considerada válida somente a última alteração realizada. Com o período de solicitação de inscrição encerrado, as inscrições realizadas no sistema que estão oficialmente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.

A aplicação da prova objetiva e discursiva será no dia 22 de dezembro de 2024. Para mais informações e detalhes, os candidatos interessados devem acessar o Edital através do site do Cebraspe ou na aba “Editais” no portal da Prefeitura de Aracaju.

Com informações da Semed