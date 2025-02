Inscrições para concurso público da Secretaria de Estado da Assistência Social de Sergipe estão abertas

O Governo de Sergipe abriu nesta segunda-feira, 3, as inscrições para o primeiro concurso público da história da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de março de 2025. O feito é considerado um marco para a assistência social no estado, além de se destacar no cenário da inclusão, sendo o primeiro com vagas para tradutores e intérpretes de Libras em Sergipe.

O concurso oferece 90 vagas distribuídas em seis cargos de nível superior, além da formação de cadastro reserva. Os cargos disponíveis são os de assistente social (35 vagas), engenheiro agrônomo (oito vagas), nutricionista (14 vagas), pedagogo (oito vagas), psicólogo (15 vagas) e tradutor e intérprete de Libras (10 vagas). Os candidatos devem possuir diploma de conclusão de curso superior na área de atuação pretendida, com salários iniciais variando entre R$ 3.060,00 e R$ 5.457,10. A seleção será realizada em duas etapas: a primeira com provas objetiva e discursiva, e a segunda com avaliação de títulos. A aplicação das provas está prevista para o dia 11 de maio de 2025, e a organização ficará a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, a realização do concurso representa um avanço significativo na prestação de serviços à população sergipana, garantindo um atendimento mais qualificado e eficaz. “Com a contratação de novos profissionais, poderemos dinamizar ainda mais a estrutura do Sistema Único de Assistência Social (Suas), promovendo mais inclusão e cidadania”, destacou. O certame reforça o compromisso do Governo de Sergipe com a melhoria dos serviços sociais e a valorização dos profissionais da assistência social. Os interessados podem acessar o edital completo e realizar suas inscrições por meio do site da FGV.

Foto: Arthur Soares