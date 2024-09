Inscrições para Mostra “O Teatro Sergipano na Pandemia” até 23 de setembro

Podem participar produtores e artistas que tenham produzido e apresentado obras teatrais durante a pandemia

A Mostra “O Teatro Sergipano na Pandemia” está com inscrições abertas até o dia 23 de setembro. O evento celebra a resiliência e criatividade dos artistas locais durante a pandemia de Covid-19, exibindo gravações em vídeo de produções teatrais adaptadas para o meio digital. As exibições ocorrerão no Espaço Cultural Yázigi, de 10 a 12 de outubro, com sessões às 18h e 20h.

Além das exibições, a mostra contará com rodas de conversa sobre o impacto da mudança de formato nos processos criativos. Os selecionados para a Mostra receberão remuneração pelos direitos de exibição. A curadoria será realizada por professores do curso de Teatro da Universidade Federal de Sergipe, garantindo diversidade e qualidade nas obras apresentadas.

Para mais informações e inscrições, acesse o link: https://drive.google.com/file/d/1xoB_oOuxSuXCAt85p4-jyHs5fab1YfYl/view?usp=drive_link

Contato para entrevistas: Marcelo Rangel (produção): 79 98821-7804

Mostra “O Teatro Sergipano na Pandemia”

SERVIÇO

Datas: 10, 11 e 12 de outubro

Horários: 18h (1ª sessão) e 20h (2ª sessão)

Local: Espaço Cultural Yázigi, Rua Vereador Calazans, 494 – 13 de Julho

Ingressos: Gratuitos (com retirada via Sympla)

Encerramento com Patrícia Polayne

Fonte Arcada Produções