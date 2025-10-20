INSCRIÇÕES PARA O 10º CONCURSO CULTURAL DE DESENHO, PINTURA E POESIA DA OAB/SE SÃO PRORROGADAS ATÉ 28

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) prorrogou até o dia 28 de outubro as inscrições para o 10º Concurso Cultural de Desenho, Pintura e Poesia, que este ano tem como tema: “ECA: 35 anos de luta – o que realmente conquistamos?”.

A ampliação do prazo tem como objetivo dar mais oportunidades para que as escolas e entidades consigam inscrever seus estudantes, incentivando ainda mais a participação dos jovens sergipanos nessa importante iniciativa. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do edital disponível no site da OAB/SE.

“A prorrogação das inscrições até o dia 28 de outubro foi pensada justamente para dar mais oportunidades as crianças e adolescentes de todo o estado. Queremos que cada instituição tenha tempo de incentivar e inscrever seus alunos, ampliando o alcance do concurso e fortalecendo a participação das crianças e adolescentes. Por meio da arte, conseguimos despertar talentos, promover o protagonismo e formar cidadãos mais conscientes e engajados”, destacou Thaísa Ribeiro, presidente da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE.

Concurso

O concurso tem como propósito promover a conscientização e a reflexão crítica sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), destacando seus avanços, desafios e o impacto real dessas conquistas na vida de crianças e adolescentes. A iniciativa também busca estimular a criatividade e a expressão artística, permitindo que os participantes expressem, por meio da arte, suas percepções sobre os direitos e deveres garantidos pelo ECA.

A ação é destinada a estudantes do ensino fundamental e médio, com idades entre 6 e 18 anos incompletos, regularmente matriculados em escolas públicas das redes municipal, estadual e federal, além de alunos que participam de atividades em contraturno oferecidas por entidades da sociedade civil, terceiro setor e assistência social.

Categorias

Os candidatos inscritos conforme o Edital nº 01, de 19 de setembro de 2025, serão premiados de acordo com os critérios estabelecidos e a classificação obtida. O concurso está dividido nas seguintes categorias:

• Crianças de 6 a 10 anos (modalidade individual);

• Crianças e adolescentes de 11 a 14 anos (modalidade individual);

• Adolescentes de 15 até 18 anos incompletos (modalidade individual).

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, que elegerá os três melhores de cada modalidade e categoria. O resultado será divulgado até o dia 7 de novembro de 2025, no site da OAB/SE. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 12 de novembro de 2025, das 14h às 16h, no auditório da Caixa de Assistência aos Advogados de Sergipe (CAASE).

Acesse aqui o edital!

Por Innuve Comunicação – Ascom OAB/SE