Inscrições para o concurso da Adema terminam nesta quinta-feira

Encerra nesta quinta-feira, 23, o prazo para a inscrição no concurso público da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). O certame oferta 55 vagas, sendo 20 para técnico ambiental e 35 para analista ambiental.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, até às 18h desta quinta-feira, 23, por meio do site do Instituto AOCP. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, baixar ou imprimir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e fazer o pagamento da taxa de inscrição.

Os valores das taxas são R$ 90 (nível médio) e R$ 120 (nível superior), devendo o pagamento ser efetuado até a sexta-feira, 24 de maio. As inscrições que não tiverem o pagamento da taxa efetuado ou ainda que o pagamento tenha sido feito após o prazo não serão efetivadas.

A relação das inscrições deferidas, conforme previsão do edital, será publicada na primeira semana do mês de junho, contendo a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas aos negros, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização das provas.

Provas

O concurso público contará com prova objetiva (incluindo questões de conhecimentos gerais e específicos), prova discursiva e avaliação de títulos. As provas serão realizadas em único dia, no mês de julho de 2024, conforme previsto no edital. Os candidatos que forem aprovados terão jornada de 40h semanais e vencimentos de R$ 2.972,50 (nível médio) e R$ 5.022,50 (nível superior).