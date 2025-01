Inscrições para concurso do Banese encerram no dia 05 de fevereiro

Certame oferta 55 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Cesgranrio.

Os interessados em concorrer a uma das 55 vagas ofertadas pelo Banese, no primeiro concurso público da instituição em 2025, têm até o dia 05 de fevereiro para realizar a inscrição no site da banca examinadora do certame, a Fundação Cesgranrio. Serão 35 vagas para o cargo de Técnico Bancário I (Nível Médio), cuja inscrição custa R$ 80, e 20 vagas para Técnico Bancário III (Nível Superior) na especialidade em Desenvolvimento, com inscrições no valor de R$ 100.

Além das vagas para preenchimento imediato, também haverá cadastro de reserva para o cargo Técnico Bancário III, na especialidade Suporte. Para os cargos de Nível Superior é necessário que o candidato tenha concluído a graduação em Informática, ou em qualquer outro curso, desde que possua pós-graduação na área de Informática.

Salários e benefícios

O salário para o cargo de Nível Médio será de R$ 2.916,30 nos primeiros 90 dias de trabalho, passando para R$ 3.197,22 após esse período. Para o de Nível Superior, o salário será de R$ 5.720,79. Os novos funcionários do Banese receberão, ainda, diversos benefícios, como vale-alimentação; vale-refeição; auxílio-creche; gratificação semestral nos meses de janeiro e julho, referentes ao valor do salário mensal e proporcional aos meses trabalhados; vale-transporte; Participação nos Lucros e Resultados – PLR nos de acordo com a Convenção Coletiva; plano de saúde médico e odontológico; e plano de previdência complementar.

Sobre as provas

A aplicação das provas objetivas e da redação está prevista para o dia 06 de abril, nas cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá. As provas para o cargo de Técnico Bancário I terão questões de conhecimentos básicos que abrangem Língua Portuguesa I, Matemática, Conhecimentos sobre o estado de Sergipe I e Noções de Informática, além de conhecimentos específicos sobre Matemática Financeira; Conhecimentos Bancários; Atendimento, Vendas e Negociação; Atualidades do Mercado Financeiro; Comportamentos Éticos, Diversidade e ESG.

Para as provas do cargo de Técnico Bancário III, os candidatos deverão ter conhecimentos básicos em Língua Portuguesa II, Língua Inglesa, sobre o estado de Sergipe II, noções de probabilidade e estatística, comportamentos éticos e compliance. As questões de conhecimentos específicos abrangerão temas ligados às respectivas especialidades de Desenvolvimento e Suporte.

Ascom Grupo Banese