Inscrições para o concurso do Crea de Sergipe são prorrogadas

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) prorrogou até o próxima segunda-feira, dia 14 de abril, o prazo para inscrições do seu concurso público. A seleção oferece oito vagas para provimento imediato e formação de cadastro reserva, com oportunidades para profissionais de nível superior e médio.

Os salários podem chegar a R$ 8.775,90, dependendo do cargo. As funções disponíveis são para profissional de suporte administrativo, analista de tecnologia da informação, analista técnico e analista de controle interno.

A prova objetiva será aplicada no dia 4 de maio de 2025, exclusivamente na cidade de Aracaju (SE). As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site da banca organizadora IBGP Concursos, com taxas que variam entre R$ 70,00 e R$ 140,00, de acordo com o cargo pretendido.

Assessoria