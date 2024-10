Inscrições para o curso ‘Comidas Regionais’ pelo programa Qualifica Sergipe estão abertas

Dominar a culinária que predomina em Sergipe e na região Nordeste pode estar ao alcance dos amantes da boa cozinha. Quem busca aprendizado, e de forma gratuita, tem até o dia 11 para se inscrever no curso ‘Comidas Regionais’, que será ofertado pelo programa Qualifica Sergipe, iniciativa do Governo do Estado que é executada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

De acordo com a chefe do setor de Economia Solidária da Seteem, Elayne Araújo, o atendimento ao público que vai se inscrever acontece das 8h às 12h, na sede do órgão, na rua Santa Luzia, 680. Serão ofertadas 80 vagas, e as aulas acontecerão para as duas primeiras turmas a partir do dia 14 de outubro, e para as demais, a partir do dia 21.

A qualificação integra a programação da Semana da Sergipanidade, evento realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio/SE) no período de 15 a 27 de outubro, na praça Fausto Cardoso, em Aracaju, do qual a Secretaria do Trabalho será parceira.

“Teremos quatro turmas com 20 vagas cada uma, nos horários da tarde, das 13h às 17h, e da noite, das 18h às 22h. É o segundo ano em que a Secretaria do Trabalho participa da Semana da Sergipanidade, sendo que a novidade este ano é que, além dos espaços de exposição e comercialização da economia solidária e do artesanato sergipano, teremos também o programa Qualifica Sergipe realizando este curso dentro da estrutura do evento”, informa Elayne Araújo.

O curso

O curso ‘Comidas Regionais’ vai abordar vários aspectos ligados à culinária para fins comerciais, desde a precificação do produto e mão de obra; boas práticas nos serviços de alimentação; a história da gastronomia sergipana; os ingredientes nativos; e a culinária propriamente dita das microrregiões de Sergipe.

No cardápio, delícias como arrumadinho, caldinho de camarão, escondidinho de carne do sol, fritada de aratu, cocada com goiaba e pudim de macaxeira. As aulas também vão abranger o conhecimento dos instrumentos, utensílios e recursos utilizados na preparação culinária específica.

