Inscrições para o ‘Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste’ seguem abertas

Seguem abertas as inscrições da 6ª edição do ‘Fórum Todos Juntos Contra o Câncer Norte e Nordeste’ que será realizada entre os dias 24 e 25 de julho no Delmar Hotel em Aracaju com o objetivo de reunir profissionais envolvidos com a causa de todo o país. Entre as presenças confirmadas estão a escritora e palestrante Monja Coen e a mastologista Paula Saab. Garanta agora mesmo a sua presença no fórum e faça a ainscrição no site https://tjcc.com.br/

O evento é realizado pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) e Grupo de Apoio a Crianças com Câncer de Sergipe (GACC Sergipe) com o objetivo de debater políticas públicas voltadas ao câncer e discutir temas relevantes, especialistas renomados do Brasil vão compartilhar experiências com o público. Em breve a programação completa será divulgada

O Todos Juntos Contra o Câncer (TJCC) é um movimento da sociedade brasileira que congrega representantes de diferentes setores voltados ao cuidado do paciente com câncer, como gestores de saúde, entidades médicas, hospitais, profissionais de saúde, pesquisadores, profissionais de imprensa, associações de pacientes e outros, comprometidos com a garantia do direito do paciente ao acesso universal e igualitário à saúde.

Outras informações sobre o fórum através do número (79) 99146-4466 e também das redes sociais do GACC e Abrale.

Texto: Fredson Navarro/ Navarro Comunicação

Foto: Divulgação