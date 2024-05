Inscrições para o Prêmio Setransp de Jornalismo seguem até 31 de maio

A 12ª edição do Prêmio traz como temática central “Os desafios do transporte coletivo com o desenvolvimento urbano”

Com o tema “Os desafios do transporte coletivo com o desenvolvimento urbano”, a 12ª edição do Prêmio Setransp de Jornalismo segue com inscrições abertas até o dia 31 de maio. A iniciativa é promovida pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), em parceria com o Sindicato de Jornalistas de Sergipe (Sindijor/SE). Serão mais de 10 contemplados, entre jornalistas profissionais e estudantes da área, em sete categorias diferentes

O Prêmio foi idealizado para reconhecer a importância dos meios de comunicação, estudantes e dos jornalistas que participam do processo de democratização e de disseminação das informações relevantes para o setor de transporte.

A presidente do Setransp, Raissa Cruz, destaca a importância da premiação. “Sabemos da relevância da imprensa e por isso é tão importante realizarmos o Prêmio Setransp de Jornalismo, que tem como principal enfoque a mobilidade urbana. Durante todos esses anos, as discussões a partir das reportagens inscritas no prêmio foram pertinentes e ampliaram as tratativas com os diversos setores da sociedade para melhorias para o transporte público coletivo”, comentou ela.

Os trabalhos podem ser inscritos nas categorias de texto reportagem, vídeo reportagem, áudio reportagem, reportagem laboratório, melhores fotos e melhores vídeos. Além das categorias já conhecidas, esta edição traz como novidade a temática livre para a categoria Reportagem Especial, com o maior prêmio para a primeira colocação.

As matérias devem ser publicadas até o dia 31 de maio de 2024 e os profissionais devem realizar a inscrição pelo site https://premiojornalismo.setransp-aju.com.br/.

Confira as categorias e premiação:

Categorias Texto Reportagem, Vídeo Reportagem e Áudio Reportagem

1º Lugar – R$ 3.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Categorias Melhores fotos e Melhores imagens

1º Lugar – R$ 3.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Reportagem Laboratório

1º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

2º Lugar –R$ 1.000 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 500 + troféu + certificado

Reportagem Especial

1º Lugar – R$ 4.000,00 + troféu + certificado

2º Lugar – R$ 1.500,00 + troféu + certificado

3º Lugar – R$ 1.000,00 + troféu + certificado

Ascom Setransp